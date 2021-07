O município chegou ontem ao total de 47.112 pessoas imunizadas, pelo menos com a primeira dose contra o coronavírus

publicado em 01/07/2021

Cláudio Roberto da Costa e Laiza Ricardo da Costa estão entre os 47.112 votuporanguenses já vacinados (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga superou na quinta-feira (1) a marca de 50% de sua população vacinada, pelo menos, com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, 47.112 votuporanguenses já tomaram a vacina, o que deixa a cidade entre as 100 que mais vacinaram no estado de São Paulo.Depois de meses de uma vacinação tímida, em razão da escassez de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, Votuporanga avançou na aplicação de imunizantes. De uma média de 228 pessoas vacinadas por dia em maio, o município saltou para mais de 1.000 doses diárias, chegando a registrar dias com mais de 2.000 vacinas aplicadas.O casal, Cláudio Roberto da Costa e Laiza Ricardo da Costa, está dentre os que já se vacinaram. No último dia 22 eles estiveram no Salão Social do Assary Clube de Campo, onde foi montado um posto de vacinação, e garantiram a primeira dose no braço.“Estamos felizes porque hoje tomamos nossa primeira dose de esperança. Vejo tantas pessoas reclamando, mas nós ficamos muito satisfeitos com atendimento do pessoal da linha de frente. Parabéns aos profissionais de saúde que nos atenderam. A palavra de hoje é gratidão”, disse Laiza.Sandra Calejon também já está vacinada e não esconde sua alegria. “Vacinada e feliz, espero que todas as pessoas possam conseguir”, disse ela, que está tentando convencer todas as suas amigas que ainda estão com medo a também se vacinarem.Apesar do avanço da vacinação, acompanhado pelo sentimento de alívio daqueles que já receberam pelo menos a primeira dose, o caminho até a taxa mínima de imunizados para a pandemia começar a decair ainda é longo. Isso porque, no momento, os especialistas estimam que esse "ponto-chave" fica entre 80% e 90% da população completamente imunizada.