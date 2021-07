Segundo o otorrinolaringologista, dr. Marcelo Augusto Nuevo Benez dos Santos, esse é período em que mais surgem doenças respiratórias

publicado em 01/07/2021

Dr. Marcelo Augusto Nuevo Benez deu orientações sobre os cuidados que devem ser redobrados no frio (Fotos: A Cidade e arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA frente fria que chegou no início da semana derrubou a temperatura na região e Votuporanga registrou, na madrugada de quarta-feira (30), a temperatura mais baixa do ano. A forte massa de ar polar fez os termômetros que registrarem 4° graus na área urbana e 3° graus em algumas regiões da zona rural.A sensação térmica nas baixadas e áreas verdes chegou a 2° graus, onde este número leva em conta a umidade do ar e a velocidade do vento e representa a temperatura que a pessoa sente na prática.A previsão é de que essa frente fria permaneça na região pelos próximos dias e é neste período de temperaturas amenas e baixa umidade que aumenta a incidência de doenças respiratórias. De olho nesse cenário oprocurou o médico otorrinolaringologista, dr. Marcelo Augusto Nuevo Benez dos Santos, que separou algumas dicas sobre como se cuidar nesse período.“Nesse momento é ainda mais importante reforçar a necessidade do uso de máscara, pois é uma época onde a transmissão de vírus aumenta, ainda mais no contexto da pandemia. Nesse mesmo sentido é importante evitar ambientes aglomerados e na apresentação dos primeiros sintomas respiratórios (febre, dor de garganta, etc) procurar atendimento médico o mais breve possível”, alertou.O profissional da saúde destacou ainda a que é importante beber muita água, fazer atividades físicas de forma regular e ter uma boa alimentação. “É muito importante também que a população evita a automedicação. Tem muita gente que ao ficar resfriado já procura uma farmácia para tomar aquele antigripais e outras medicações que, sem orientação médica, podem trazer efeitos colaterais”, completou.O médico alertou também que no frio há um aumento considerável no caso de infartos e AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais) por conta, pois há um aumento da frequência cardíaca e da pressão do sangue.“Por isso é importante também que ao apresentar os primeiros sinais, como dor no peito e uma dor de cabeça muito aguda e persistente é importante procurar o médico com urgência”, concluiu.