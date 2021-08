De acordo com o Caged, 1.574 pessoas perderam seus empregos; demissões da Vikstar impulsionaram os números negativos

publicado em 30/07/2021

Demissões na Vikstar levaram Votuporanga a fechar o pior saldo na geração de empregos dos últimos dez anos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados na quinta-feira (29) pelo Ministério da Economia revelam que Votuporanga teve o pior saldo de empregos, dos últimos dez anos no mês de junho, o que fez o município terminar o semestre no vermelho. Os números negativos foram impulsionados pelas demissões na Vikstar, que encerrou suas atividades no município.Ao todo, conforme o balanço, do órgão, 1.574 pessoas perderam seus empregos em junho, enquanto 784 foram contratadas, ou seja, 790 desempregados a mais no município. Com isso, o saldo na geração de empregos no município que vinha sendo positivo, fechou o semestre com 337 postos de trabalho a menos.Até então, o pior saldo de empregos em Votuporanga, conforme os registros do Caged, havia ocorrido em maio do ano passado, quando 378 moradores da cidade perderam seus empregos.Procurado pelopara comentar o relatório, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rodrigo Beleza, lamentou os empregos perdidos e disse que está trabalhando para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho o mais breve possível.“Nós vínhamos de um saldo positivo e já estávamos preparados para esse impacto negativo por causa das demissões na Vikstar. Estamos trabalhando ativamente e buscando novas empresas para amenizar essa situação. Estamos em uma conversa bem adiantada com uma empresa, que ainda não posso revelar o nome e com a concretização da vinda dela para a cidade, que já é 99% certa, o que posso adiantar é que em dois meses já podemos recuperar esses empregos e voltarmos para o positivo”, disse o secretário.Ainda segundo Rodrigo Beleza, um fator preponderante para atrair novas empresas para o município foi a mudança na Lei de Incentivos Fiscais, proposta pelo Prefeito Jorge (PSDB) e aprovada recentemente pela Câmara.Além dessa busca por empresas o secretário afirmou que está em curso uma parceria com a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Sebrae e Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) em campanhas para ajudar essas pessoas que estão desempregadas, além de oferecer cursos e capacitações profissionalizantes.