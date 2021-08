Sueli cobrou providências das autoridades públicas a respeito do que classificou como “uma algazarra”

publicado em 27/07/2021

Vereadora denunciou a “algazarra na rua Amazonas e cobrou providência; problema é recorrente e já teve até briga generalizada (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de uma sessão quente no retorno do recesso, a reunião legislativa de segunda-feira (26) não trouxe grandes debates na Câmara Municipal de Votuporanga, porém a vereadora Sueli Friósi (Avante) fez uma denúncia que chamou a atenção. Ela cobrou providências das autoridades públicas a respeito do que classificou como “uma algazarra” que está sendo praticada por jovens todas as quintas-feiras na rua Amazonas, mesmo em meio à pandemia.A vereadora encaminhou ofícios para que sejam tomadas medidas preventivas e protetivas baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Conselho Tutelar, ao comando da Polícia Militar e à Vara da Infância e da Juventude, já que a maioria dos envolvidos é menor de idade.“Dezenas de jovens, visivelmente alcoolizados, ou em uso de substâncias ilícitas, especificamente nas quintas-feiras, dia da feira na Praça São Bento, descem a rua Amazonas fazendo algazarra e atos de vandalismo aos bens públicos. O ato é iniciado com a compra de bebidas alcóolicas por um adulto em supermercados e bares e esse adulto distribui para os menores que ficam aguardando do lado de fora”, denunciou a vereadora.Ainda segundo Sueli Friósi, com as bebidas em mãos esses jovens descem a rua Amazonas cometendo atos de vandalismo e se aglomerando sem a utilização de máscaras.“Eles causam vandalismo estragando as lixeiras no chute, abrem sacos de lixo e espalham o lixo pelo chão. Inclusive esses jovens não usam máscaras, estão sem nenhuma proteção contra a transmissão do Covid”, concluiu.A denúncia da vereadora não é novidade. Essa movimentação de crianças e adolescentes na rua Amazonas às quintas-feiras já foram alvo de muitas reclamações. Em outubro do ano passado, por exemplo, a Polícia Militar precisou intervir para dispersar a aglomeração após uma briga generalizada.