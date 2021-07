Prefeito Jorge Seba (PSDB) também presenciou o início da perfuração do Poço, que vai garantir aumento na capacidade de produção de água aos moradores; obras devem ser finalizadas em 15 dias

publicado em 13/07/2021

Antônio Casali estava acompanhado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) e os vereadores Valdecir Lio (MDB) e Jura (PSB), representando o legislativo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O superintendente da Saev Ambiental Antônio Alberto Casali e o prefeito Jorge Seba (PSDB) estiveram em Simonsen, na semana passada, para acompanhar o início da construção do novo Poço Profundo do Distrito. A estrutura vai garantir o aumento na capacidade de produção de água aos moradores, segundo a Prefeitura.Casali destacou que a perfuração do novo poço vai garantir a complementação para o abastecimento de água de toda a população de Simonsen. “Ainda hoje, em alguns pontos do Distrito, infelizmente, a intermitência no fornecimento de água é realidade e temos a consciência de que o problema gera grandes prejuízos para a rotina dos moradores. E agora temos a satisfação de acompanhar de perto essa importante melhoria que vai sanar em definitivo todos estes transtornos”.A comitiva que visitou o início da perfuração do Poço foi formada também pelo responsável pelo Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, e por integrantes do legislativo, representado pelos vereadores Valdecir Lio (MDB) e Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB).A vazão atual de abastecimento é de 8 m3/hora, e com a nova perfuração a pretensão é alcançar uma vazão de até 20m³/hora, de acordo com o responsável pelo Departamento de Engenharia.“O projeto contempla também a instalação de uma bomba mais potente, com 10 hp, além de um novo painel de comando eletrônico. Toda a estrutura está sendo executada pela empresa vencedora do processo licitatório, Constróleo Lubrificantes, e sob a supervisão da equipe técnica da Saev Ambiental”, explicou Gabriel Ferreira.O novo poço terá um diâmetro maior e o dobro de profundidade em relação ao antigo. Segundo a Prefeitura, os 90 metros se transformarão em 180 metros, o que aumenta a amplitude do abastecimento de Simonsen. A previsão é de que o fornecimento de água pelo novo sistema comece em 15 dias.O Sistema Poço II, que está sendo construído em Simonsen, está localizado na Estrada Municipal “Lourenço de Cápua Beloni” (VTG 040), na Zona Rural de Votuporanga.