Município foi contemplado com três projetos culturais; evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes

publicado em 13/07/2021

Secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; prefeito Jorge Seba (PSDB); Secretário de Estado de Cultura, Sérgio Leitão; do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e o vereador Carlim Despachante (PSDB) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (13) no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, acompanhada do prefeito Jorge Seba (PSDB), recebeu o Prêmio "Juntos pela Cultura". A premiação ocorreu devido ao fato da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga ter sido contemplada com a aprovação de três projetos inscritos em programas estaduais.A Organização Social de Cultura "APAA - Amigos da Arte" difunde e fomenta a arte e cultura no Estado de São Paulo por meio de equipamentos, programas e festivais artístico-culturais com o apoio do Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, fortalecendo a cadeia produtiva da capital, litoral, interior e região metropolitana paulistas.A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga participou dos editais referentes a municípios e, entre as cidades selecionadas foi contemplada com o "Circuito SP", "Mais Gestão" e "Revelando Capacitação SP". O evento também contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB); do Secretário de Estado de Cultura, Sérgio Sá Leitão; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB) e do vereador da Câmara Municipal, Carlim Despachante (PSDB)."Esses projetos vão movimentar a área artística do município revertendo os recursos que serão utilizados a favor desses artistas e também da cultura local. Vem muitas ações para o município", destaca Seba.Janaina também reforçou que "é muito gratificante saber que a nossa cidade tem se destacado em nível estadual com as iniciativas locais. Essa conquista vai fortalecer ainda mais o talento de nossos artistas, que sempre estão proporcionando conhecimento nas mais diferenciadas manifestações artísticas ao público".