Mais de 300 agasalhos nos tamanhos adulto e infantil foram selecionados e entregues ao Fundo Social

publicado em 28/07/2021

A autarquia selecionou as peças que estavam em boas condições (Foto: Saev)

A partir desta quarta-feira (28), Votuporanga vai enfrentar uma forte queda de temperatura. E com a possibilidade de os termômetros chegarem a menos de 10ºC nos próximos dias, aumenta a importância das doações e repasses de agasalhos para ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, a Saev Ambiental repassou roupas de inverno ao Fundo Social de Solidariedade do município.A autarquia selecionou as peças que estavam em boas condições e haviam sido destinadas aos Ecotudos do município. Com isso, mais de 300 agasalhos nos tamanhos adulto e infantil foram selecionados e entregues ao Fundo Social.Todos os agasalhos e cobertores em bom estado de conservação estão sendo arrecadados pelo Fundo Social e destinados às pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.Os interessados em fazer doações para a Campanha “Aquece Votu”, do Fundo Social, podem levar os itens até a sede do órgão, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, que fica na Prefeitura, localizada na rua Pará, nº 3227.