Ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e acolherá pessoas em situação de rua provisoriamente

publicado em 27/07/2021

Duas salas multiuso do CSU foram adaptadas: uma para homens e a outra para mulheres (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Para acolher provisoriamente moradores em situação de rua nos dias e noites mais frias previstas para essa semana, a Prefeitura de Votuporanga adaptou duas salas multiuso para homens e mulheres do CSU (Centro Social Urbano), na região sul da cidade. A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e conta com participação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Obras e de Esportes e Lazer, além de parceria com a iniciativa privada por meio de doações.A Secretaria de Direitos Humanos fará busca ativa desse público a partir desta quarta-feira (28) em locais estratégicos. Pessoas que notarem moradores em situação de rua em qualquer lugar da cidade também podem ligar para o telefone de plantão da Secretaria (17) 99751-5908 que fará o acolhimento. As pessoas encontradas nessas condições serão encaminhadas até o CSU.O prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, visitou o local na manhã desta terça-feira (27). “A intenção é oferecermos condições melhores aos moradores de rua no enfrentamento deste frio intenso e histórico que está por vir. O local que organizamos tem salas e banheiros separados para homens e mulheres. Aqui eles poderão tomar banho quente, se alimentar e passar a noite com mais conforto”.“Vamos servir café da manhã e refeições no almoço e jantar, além de disponibilizar cobertores e itens de higiene para acolher essas pessoas com dignidade e segurança”, disse a presidente do Fundo Social.