Curso de especialização em Letramento na BNCC tem duração de um ano e parcelas a partir de R$ 61,13

publicado em 07/07/2021

Inscrições estão abertas e podem ser feitas na página da pós-graduação no site da Unifev (Imagem: Divulgação)

MBA:

Especialização:

A Pós-Graduação Unifev lança seu primeiro curso na modalidade 100% Educação a Distância (EAD). A Especialização em Letramento na BNCC: Eixo Leitura é a novidade do Centro Universitário de Votuporanga, com duração de um ano e parcelas a partir de R$ 61,13.A oferta é destinada a professores dos ensinos Fundamental e Médio, pedagogos, gestores e técnicos da Educação e demais profissionais que queiram atualizar seus conhecimentos em Letramento e Leitura ou desenvolver pesquisas na área.Além dessa opção, o setor de Pós-Graduação está oferecendo cursos em cinco diferentes áreas de conhecimento: Arquitetura e Engenharias; Comunicação e Marketing; Direito; Gestão; e Saúde.Entre eles, está o MBA em Gestão de Negócios, na modalidade EAD, e a Especialização em Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição, na modalidade presencial.As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página da pós-graduação no. As aulas têm início no segundo semestre de 2021.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 – ramal 904, pelo WhatsApp (17) 99783-5213 e no e-mail: poscomercial@fev.edu.br.- Gestão de Negócios (100% EAD);- Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento Humano;- Gestão Financeira e Controladoria;- Gestão Estratégica de Projetos;- Gestão Estratégica da Produção e Qualidade.- Comunicação Corporativa;- Design de Interiores;- Direito e Processo do Trabalho;- Direito Civil e Processual Civil;- Enfermagem de Urgência e Emergência;- Engenharia de Estruturas;- Engenharia de Segurança do Trabalho;- Estética;- Gerontologia;- Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição (novo);- Letramento na BNCC: Eixo Leitura (100% EAD);- Psicanálise Clínica: O Sujeito Contemporâneo;- Psicologia Organizacional e do Trabalho;- Saúde Mental e Atenção Psicossocial.