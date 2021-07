Os interessados devem comparecer ao PAT para retirada da carta de apresentação

publicado em 14/07/2021

O PAT de Votuporanga está com vagas de emprego abertas distribuídas entre seis cargos; interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto (Foto: A Cidade)

Da redação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalho) de Votuporanga está com 12 vagas de emprego abertas, distribuídas entre cargos que vão desde costureira até tapeceiro. Todas exigem experiência na área.Os cargos com vagas abertas são: costureira em máquina industrial, marceneiro, mecânico de automóveis, mecânico de motores a diesel, montador de móveis e tapeceiro.Os interessados devem comparecer ao PAT para retirada da carta de apresentação.O Posto atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº4497, esquina com a rua Ponta Porã.- Costureira em máquina industrial: 4 vagas;- Marceneiro: 1 vaga;- Mecânico de automóveis: 1 vaga;- Mecânico de motores a diesel: 1 vaga;- Montador de móveis: 2 vagas;- Tapeceiro: 3 vagas.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)