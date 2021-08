O PHN surgiu como um dos últimos desejos da jovem Jéssica Rosado, um dos símbolos da luta contra o câncer no Brasil

publicado em 29/07/2021

Cassiano Rosado Correia, e seu pai, Manoel Correia, comandam o PHN no Brasil; Jéssica Rosado se tornou um dos símbolos da luta contra o câncer (Fotos: A Cidade e arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFundado a partir de um dos últimos desejos da jovem Jéssica Rosado, que morreu aos 25 anos vítima de um câncer no cérebro, o PHN (Partido Humanitário Nacional) se estabelece agora em Votuporanga e consolida sua base nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal visando a disputa nas eleições do ano que vem. A sigla é comandada nacionalmente pelo irmão de Jéssica, Cassiano Rosado Correia, e seu pai, Manoel Correia, que trabalham para manter o legado da jovem que é um dos símbolos da luta contra o câncer no Brasil.Jéssica sentiu na pele a dificuldade que milhões de brasileiros encaram quando recebem o diagnóstico de Câncer. A luta por um tratamento digno, as dores e a busca por uma melhor qualidade de vida a motivaram a brigar por políticas públicas para todos os pacientes oncológicos e foi então que ela pediu para que seu pai fundasse um partido com essa finalidade."Precisamos de apoio no tratamento dela e não obtivemos na rede pública. Então ela me disse: 'pai, eu vou morrer e como não se consegue nada no Brasil sem política, vamos fundar um partido para lutar para que outras pessoas não passem pelo que estou passando'. Prometi para ela que faria tudo possível para isso, me desfiz de alguns bens e saí rodando o país para conseguir as assinaturas necessárias. Foi assim que nasceu o partido", contou Manoel Correia.Jéssica chegou a ver o nascimento da sigla, mas sua luta em prol causa foi interrompida pela doença em abril de 2017. Foi então que nasceu também a Associação Jéssica Rosado, que hoje possui unidades em Araçatuba, Assis, Votuporanga, Presidente Prudente, Prata (MG) e São Matheus (ES), além de casas de apoio em Barretos, Jaú, Presidente Prudente e Jales, que acolhem, oferecem refeições e apoio a pacientes e suas famílias durante o tratamento."Sempre foi um desejo da minha irmã que as pessoas com câncer não ficassem desamparadas. A Associação foi fundada para dar esse apoio aos pacientes e o partido para lutar por eles", completou Cassiano Rosado Correia, presidente nacional do PHN.Após falecimento de Jéssica, Cassiano e Manoel estruturaram o partido em todos os estados brasileiros e agora se preparam para disputa das eleições do ano que vem, tendo já definido apoio às candidaturas de Geraldo Alckmin para o governo do Estado e Jair Bolsonaro para presidente."Queremos compromisso com a causa e o Alckmin se mostrou firme na luta pelas pessoas com câncer. Tivemos um contato muito próximo com ele nas últimas eleições e ao contrário de muitos políticos, ele não se afastou de nós quando elas terminaram. A mesma postura vemos no presidente Bolsonaro, que sempre atende aos nossos ofícios e tem trabalhado muito forte em favor das pessoas com câncer", concluiu Manoel.