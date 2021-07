A partir de domingo (18), a temperatura volta a despencar; a nova onda de frio pode ser mais gelada ainda do que a mais recente

publicado em 14/07/2021

'Friozão' deve começar a partir do próximo domingo (18); nova onda de frio deve ser mais gelada do que a última que atingiu a cidade (Imagens: A Cidade)

Da redação

O tempo esquentou recentemente, mas os votuporanguenses provavelmente vão precisar se agasalhar de novo na semana que vem. Isso porque outra onda de frio - essa com potencial de ser mais forte que a última - se aproxima do município, de acordo com as estimativas e previsões dos institutos meteorológicos.A mudança brusca (para baixo) de temperatura deve ocorrer a partir do próximo domingo (18), quando a temperatura mínima prevista é de 15ºC, enquanto a máxima é de 23ºC.E assim, a temperatura segue em queda, até chegar no sábado (24), quando a mínima cai para 9ºC. A semana seguinte deve começar mais gelada ainda, porque a mínima do domingo (25) é de 8ºC.Na segunda-feira (26) e na terça-feira (27), as previsões são as mesmas: 10ºC. Ou seja, o "friozão" deve voltar a partir deste domingo e perdurar por até duas semanas.Outra questão relevante entre as estimativas dos institutos meteorológicos é que não há previsão de chuvas para os próximos 13 dias, o que prejudica a umidade relativa do ar.Ainda de acordo com as previsões dos institutos, o dia mais seco do período apurado pela reportagem deve ser amanhã, cuja taxa mínima prevista é de 16%.A falta de chuvas afeta a umidade de tal forma que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um alerta laranja, válido até a tarde de terça-feira (13). A cor desse alerta significa baixa umidade (quando a taxa fica entre 12% e 20%).Ainda de acordo com o instituto, essa situação traz risco de incêndios florestais e à saúde, além de causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.Por isso, as recomendações básicas são evitar fazer atividades ao ar livre na parte da tarde e se manter hidratado.