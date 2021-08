Reclamações sobre o serviço de varrição pública em Votuporanga se tornaram frequentes nos últimos dias

publicado em 31/07/2021

Bueiros entupidos também geram reclamações na cidade (Fotos: A Cidade)

Franclin Duarte

Reclamações sobre o serviço de varrição pública em Votuporanga se tornaram frequentes nos últimos dias. A questão foi levantada por uma ouvinte da Cidade FM e mobilizou moradores de diversos bairros que cobram melhorias no trabalho que hoje é prestado por uma empresa terceirizada.

As principais reclamações estão relacionadas à falta de constância e, em alguns casos, até de atendimento, mesmo em bairros já considerados “antigos”. É o caso, por exemplo de Lucinei dos Santos, que mora no Jardim Bela Vista. Segundo ela, as varredoras não passam em sua rua.

“Moro na Jardim Botânico e aqui são quatro quarteirões da Avenida Pansani até chegar na matinha e as varredoras varrem apenas dois e já param. A gente paga o mesmo que todo mundo, mas não recebe o mesmo trabalho que dois quarteirões para cima”, reclamou a moradora.

O mesmo relato vem de moradores da rua Ana Inês Assi, no São João. Segundo Carlos Espósito, há tempos não se vê uma varredora por lá e sua mãe, dona Romana Espósito, acabou assumindo a “função”. “Não custa nada para ela, mas é um desaforo, nós pagamos caro por esse serviço”, completou.

Vera Lucia, moradora do Jardim Canaã, também não está feliz com o serviço. Segundo ela, não há uma constância e quando elas - as varredoras - passam, a limpeza deixa a desejar.

Outro lado

Procurada, a Saev Ambiental (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga), que é a responsável pelo trabalho no município, informou, em nota, que todo o município é dividido em seis setores para a eficiência do serviço de varrição. Estes setores, conforme a autarquia, englobam todas as ruas da cidade.

“Em Votuporanga o serviço de varrição é terceirizado, e conta com 33 profissionais atuando nesta atividade. Importante ressaltar que, de acordo com o cronograma, exceto o centro da cidade, a varrição ocorre uma vez por semana”, diz o documento.

Para reclamações, denúncias ou intermitência do serviço a Saev dispõe de canais, como o 0800-770-1950 ou pelo WhatsApp (17) 99782-8383.



Bueiros entupidos

Também pelos microfones da Cidade FM chegaram reclamações a respeito da falta de limpeza em bueiros do bairro Santa Amélia. O problema, segundo uma das reclamantes, já teria sido levado há meses para a Prefeitura, mas nada ainda foi feito.

O caso foi revelado pela ouvinte Joana Barbosa, que mora na Travessa Olindo Moretim. Segundo ela, a situação tem causado mau cheiro e a proliferação de insetos, sendo a principal preocupação relacionada a proliferação do mosquito da dengue.

“A gente ouve tanto falar sobre os cuidados contra a dengue, mas se a Prefeitura não fizer a sua parte fica difícil. Agora, com o frio, os pernilongos dão uma sumida, mas no calor fica insuportável ficar em casa de tantos que aparecem por causa dessa sujeira. Já liguei na ouvidoria, na Saev, já fui até pessoalmente lá e até hoje ninguém veio ver nada”, disse Joana.

O jornal A Cidade esteve no local para averiguar a denúncia. Os bueiros estão tomados de folhas, sacos plásticos, garrafas e outros materiais que acabaram causando o entupimento. Por baixo de toda a sujeira há bastante água empossada.