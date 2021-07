Campanha vai destinar a renda das vendas de Big Macs ao Hospital da Criança e Maternidade e Hospital de Base de Rio Preto

A unidade do McDonald’s de Votuporanga vai participar de mais uma edição do McDia Feliz, no dia 23 de outubro. Na data, toda a renda gerada com as vendas de Big Macs na região – as unidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis também vão participar -serádestinada ao HCM(Hospital da Criança e Maternidade) e HB (Hospital de Base) de Rio Preto.A renda da campanha, que será realizada no país todo, vai ser destinada às entidadespor meio da parceria com oInstituto Ronald McDonald, que promove a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. A campanha também vai arrecadar recursos para o Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação.“Para esta edição, vamos manter os protocolos de segurança e higiene para a proteção de todos e contamos com a sensibilidade da população para apoiar mais uma vez duas causas tão importantes como a saúde e a educação infantojuvenil”, comenta Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, companhia responsável pela operação dos restaurantes McDonald’s na América Latina e Caribe.Informações sobre a venda antecipada de vouchers para o McDia Feliz serão divulgadas em breve. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro. Mais informações estão disponíveis no site: receitadofuturo.com.br.A diretora administrativa do Hospital de Base, dra. Amália Tieco, destaca a importância em participar da campanha. “É uma honra para nós do HB e HCM participar pelo segundo ano consecutivo do McDia Feliz, uma das maiores campanhas em prol de crianças e adolescentes do país. Iniciativa que mobiliza e, ao mesmo tempo, conscientiza os mais diferentes setores da sociedade sobre a relevância do câncer infanto-juvenil”, destacou.Para o diretor administrativo Hospital da Criança e Maternidade, dr. Antonio Soares Souza, a campanha McDia Feliz é importante porque vai contribuir para a aquisição de aparelho de ultrassonografia portátil, permitindo exames e diagnósticos nos leitos, principalmente em pacientes graves na UTI(Unidade de Terapia Intensiva).“O aparelho de ultrassonografia portátil também possibilitará diagnósticos mais rápidos, permitindo tratamento adequado, sem a necessidade de deslocamento das crianças para o setor de diagnóstico, para a realização de exames. Outro benefício, através deste novo aparelho será possível a passagem de cateteres intravenosos com maior segurança, com punções guiadas e menos complicações. Temos que citar ainda que nessas crianças é fundamental reduzirmos, quando possível, a utilização de exames com radiação ionizante, como raios x e tomografia computadorizada, que as doses são cumulativas e essas crianças necessitarão de muitos exames durante o seu tratamento. O exame ultrassonográfico não apresenta radiação ionizante, é rápido, de baixo custo, nesse caso portátil, o que facilita a realização, especialmente em pacientes graves. O ideal para essas crianças”, explicou odr. Souza.ContextoA Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, deu um panorama do cenário de crianças e adolescentes acometidos pelo câncer, traçando, também, um paralelo com a pandemia. Ela também ressaltou a importância da campanha.“No Brasil, o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes de um a 19 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, com o surgimento de um novo caso a cada hora no país. Neste momento desafiador, mais do que nunca precisamos da ajuda de toda a sociedade. Nossos pequenos pacientes oncológicos estão no grupo de risco da Covid-19 e não podem interromper o tratamento. Por isso, cada Big Mac conta muito. Em 2021, o McDia Feliz beneficiará 66 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 20 estados brasileiros com foco em aproximar famílias da cura do câncer infantojuvenil no país”, explicou.Mesmo com todas as adversidades vividas em 2020, a última edição do McDia Feliz arrecadou R$ 19.8 milhões, que beneficiaram 68 projetos de 59 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 21 estados brasileiros, impactando mais de 154 mil crianças e jovens em todo o país, além de cinco projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, que formaram mais de 115 mil professores, responsáveis por impactar positivamente mais de 2,7 milhões de estudantes do Ensino Fundamental e Médio em seis estados. Desde 1988, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados no McDia Feliz.“No último ano, pudemos comprovar que a solidariedade e a união dos brasileiros podem superar todos os desafios. Graças ao grande engajamento da sociedade com nossa campanha, mantivemos nosso compromisso com as milhares de crianças e jovens que contam com os recursos levantados no McDia Feliz por todo o Brasil”, disse Paulo Camargo.