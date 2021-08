A equipe da Secretaria de Direitos Humanos conduziu 12 pessoas ao espaço para se protegerem do frio

publicado em 30/07/2021

O prefeito Jorge Seba (PSDB) acompanhou os trabalhos da primeira noite de acolhimento a moradores de rua no CSU (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Uma nova onda de frio gelou Votuporanga nesta semana. Na manhã de quinta-feira (29), a mínima prevista para o município era de 2,5ºC, segundo as estações meteorológicas do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Para se proteger desse "friozão", muitos precisaram tirar os agasalhos e cobertores do fundo do guarda-roupa. E quem mora na rua? Como eles conseguem se proteger?Pensando nisso, uma equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem abordado, desde ontem, os que estão nessa situação para conduzi-los ao CSU (Centro Social Urbano), que fica na região Sul da cidade. Isso porque as salas multiuso do local foram adaptadas para acolhê-los, provisoriamente, durante as noites e dias de frio intenso.Para saber como está sendo esse acolhimento, na prática, o jornalsolicitou à Prefeitura um balanço do primeiro dia dos trabalhos no CSU. Confira abaixo:Até quinta-feira, 12 moradores de rua tinham sido acolhidos, de acordo com a Administração. Desses, 11 eram homens e uma era mulher. Além de camas e cobertores, eles receberam jantar, café da manhã e teriam almoço. Atualmente, o local tem capacidade para atender até 25 pessoas, informou a Administração."A intenção é oferecermos condições melhores aos moradores de rua no enfrentamento deste frio intenso e histórico. O local que organizamos tem salas e banheiros separados para homens e mulheres. Aqui eles poderão tomar banho quente, se alimentar e passar a noite com mais conforto. É preciso dar dignidade para todos", disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).O prefeito acompanhou os trabalhos da primeira noite do acolhimento. Com ele, estavam sua esposa, Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade, seu vice, Cabo Valter (MDB), e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).Quem notar moradores em situação de rua em qualquer lugar da cidade pode ligar para o plantão da Secretaria de Direitos Humanos (17 99751-5908) para solicitar o acolhimento. A equipe da Pasta também faz uma busca ativa desse público, em locais estratégicos, conforme explicou a Prefeitura.A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, presidido pela Rose Seba, que trabalhou na adaptação das salas, e conta com participação das Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Obras e de Esportes e Lazer, além de parceria com a iniciativa privada, por meio de doações.