O jovem pode checar sua situação militar presencialmente, na Junta Militar, pelo app do Exército ou site do Alistamento

publicado em 30/07/2021

O jovem que não se alistar ou não regularizar sua situação militar ficará em débito com o Serviço Militar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Os jovens que se alistaram entre outubro e junho deste ano, tanto on-line quanto presencialmente, têm até 16 de agosto para checar sua situação militar. Isso pode ser feito presencialmente, na Junta de Serviço Militar de Votuporanga (189ª JSM), ou pela internet (no aplicativo do Exército ou no).Quem escolher ir pessoalmente à Junta deve levar seu CAM (Certificado de Alistamento Militar) e um documento com foto.Ao tomarem conhecimento da sua situação militar, os jovens saberão se foram encaminhados para Comissão de Seleção ou se foram dispensados do Serviço Militar Obrigatório.Os jovens que foram encaminhados para a seleção deverão comparecer ao TG (Tiro de Guerra) de Votuporanga entre 17 e 20 de agosto, de acordo com a data e horário fixados pelo Sistema do Exército. Eles devem levar seu CAM e um documento com foto, além de estarem trajados com calça jeans, calçado fechado e camiseta branca ou clara. Por conta dos protocolos de segurança da pandemia, o uso de máscara é obrigatório.Já os que foram dispensados deverão pagar uma taxa de R$ 4,94 para requerer seu CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação). O pagamento poderá ser realizadas via boleto bancário, nas agências e nos respectivos correspondentes bancários do Banco do Brasil ou via PIX, diretamente na Junta Militar, conforme instruções e condições que os secretários da 189ª JSM orientarem no atendimento.O jovem que não se alistar ou não regularizar sua situação militar ficará em débito com o Serviço Militar.Nesse caso, não poderá, por exemplo, obter ou renovar passaporte, inscrever-se em concurso público ou ingressar no serviço público, seja eletivo ou de nomeação, obter carteira profissional, assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais.Além disso, esse jovem será considerado refratário, o que implica o pagamento de multa e débito com o Serviço Militar Obrigatório Inicial, que é uma obrigação inserida no artigo 143 da Constituição Federal de 1988.A Junta Militar atende das 9h às 15h e fica na rua Rio Grande, nº1955, esquina com a Santos Dumont, ao lado do novo Tiro de Guerra. O telefone de contato é: 3421-7530.Já o Tiro de Guerra, cujo instrutor é o subtenente Santana, fica na rua Canadá, nº4269, esquina com a Rio Grande, em frente a quadra Nabuco, no bairro Chácara das Paineiras. O telefone para contato é: (17) 3421-7663.