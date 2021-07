Segundo um levantamento feito pelo A Cidade junto à Administração Municipal, em apenas um mês entraram aos cofres públicos R$ 30 mil, com aplicação total de 21 multas

publicado em 07/07/2021

Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga arrecadou R$ 30 mil em multas por descumprimento das regras sanitárias em um mês (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brR$ 1 mil por dia. É o que tem arrecadado a Prefeitura de Votuporanga com as multas aplicadas aos moradores que descumprem os decretos sanitários. Segundo um levantamento feito pelojunto à Administração Municipal, em apenas um mês entraram aos cofres públicos R$ 30 mil, com aplicação total de 21 multas.Os números registrados pela Vigilância Sanitária revelam, que durante o período de ‘lockdown noturno’, que durou de 21 de junho até 4 de julho e impôs medidas mais rígidas para o funcionamento das atividades comerciais e inclusive, limitou a circulação de pessoas, foram aplicadas dez multas. A quantidade representa R$ 18,5 mil do valor arrecadado com as infrações neste mês.O levantamento ainda indica que foram atendidas mais de 200 denúncias nos últimos 30 dias e as multas aplicadas variam entre R$ 1,1 mil a R$ 3,3 mil. Além disso, a Prefeitura disse que os recursos obtidos com as multas são revertidos em serviços públicos em geral, inclusive para enfrentamento à doença.Neste fim de semana, segundo a Pasta, as equipes de fiscalização atenderam 40 denúncias de aglomeração em residência e comércio e nenhuma multa foi aplicada. “Os fiscais atuaram através de orientações”, disse em nota.Denúncias sobre aglomerações ou desrespeito aos decretos podem ser feitas por meio do “Disque Aglomeração” que é o (17) 99615-1003.