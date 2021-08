Ex-vereador foi exonerado do cargo de assessor parlamentar, segundo o partido, por causa de sua condenação em segunda instância

publicado em 28/07/2021

Dr. Hery não é mais assessor da deputada Renata Abreu e nem membro do partido Podemos (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA semana começou movimentada nos bastidores da política em Votuporanga e Brasília. O Podemos, partido comandado pela deputada federal Renata Abreu, e o ex-vereador HeryKattwinkel,romperam e ambos trazem versões opostas sobre o fim do “relacionamento” que durou menos de seis meses.Segundo o coordenador regional da sigla, Heuller Trento, após a manutenção da condenação de Hery em segunda instância, no processo por agressão contra sua mãe e irmã, a deputada determinou a exoneração do ex-vereador do cargo que ocupava como seu assessor. O caso de violência doméstica, conforme Trento, fere os princípios do partido e a imagem da presidente nacional da agremiação, que tem como uma das bandeiras a defesa das mulheres.“Ela [Renata Abreu]como mulher, sempre combatendo a questão da violência doméstica, a violência contra as mulheres, jamais iria permitir que que um de seus assessores estivesse vinculado a uma condenação dessas, mesmo que ele ainda possa recorrer. Isso fere a imagem do partido e da presidente nacional. A deputada então abriu o processo de exoneração que deve ser publicado amanhã [hoje] no Diário Oficial e ele anunciou sua saída, esse é o real motivo”, disse.Heuller em entrevista exclusiva ao A Cidade.Ainda ontem a Executiva Nacional do partido divulgou uma nota onde reafirma que não compactua com qualquer tipo de agressão, repudia, rechaça e não mede esforços em sua luta no combate à violência contra mulher.“A Executiva Nacional do Podemos, tão logo tomou conhecimento da sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a condenação de Hery Waldir Kattwinkel Júnior por violência doméstica contra mãe e irmã, decidiu afastá-lo de toda e qualquer atividade política junto ao partido”, diz a nota.Dr. Hery, no entanto, afirma que o seu desligamento do Podemos está relacionado a uma aproximação do partido com a base governista, a qual denomina como “Grupão”. Ele disse que pediu exoneração do cargo e desfiliação da sigla.“Sou muito grato pela oportunidade que tive no Podemos, sou muito grato a oportunidade que tive com a deputada Renata Abreu e todos que me receberam de braços abertos no partido, mas o partido agora vai ser base do governo Jorge Seba e eu não vou fazer base do governo, eu sou base da população. Inclusive o Podemos fechou questão de ordem para votar a favor da ‘taxa do lixo’ e eu sou contra e eles [partido] se incomodaram com esse meu posicionamento também. Aquilo que for interessante para o município eu vou apoiar, aquilo que for contrário ao interesse dos munícipes eu vou bater de frente, esse é meu perfil, meu objetivo é trabalhar pelas pessoas”, disse ele.A informação, porém, segundo Heuller, não procede. O coordenador do Podemos confirmou que houve uma aproximação com o “Grupão”, mas disse que Hery estava presente, concordou e até participou das negociações, apresentando algumas exigências para a composição, onde ele seria candidato a deputado federal.“Na aliança com o ‘Grupão’ ele estava totalmente favorável para que a composição fosse feita, ele quis várias condições, eu levei até o ‘Grupão’, pois ele iria ser candidato a deputado federal pelo Podemos e estávamos vendo um espaço para ele dentro do grupo. Então não tem nada a ver com a aliança, agora ele está usando isso como uma desculpa”, concluiu Trento.Questionado, Hery disse que isso não procede e que todos do partido sabiam do processo em andamento desde o momento em que se filiou.“Isso aí não procede, pois eles já estavam cientes desde quando eu entrei. O partido já tinha ciência da minha sentença de primeiro grau e do meu processo em segunda instância. O problema foi meu posicionamento contra a taxa do lixo e de não compor com o governo”, concluiu.O ex-vereador afirmou ainda que tem convites em aberto de pelo menos cinco partidos, dentre eles o PP, Republicanos e o próprio PTB, sigla pela qual disputou a Prefeitura de Votuporanga. Ele garante que será candidato a deputado nas próximas eleições e já teria legenda garantida para isso.Apesar da condenação em segundo grau, Hery não está impedido de disputar as eleições, pois seu caso não se enquadra nas restrições da Lei da Ficha Limpa.