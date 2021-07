Carlão Pignatari abordou diversos temas durante sua entrevista na Cidade FM, e falou sobre uma experiência para o retorno do público em eventos

publicado em 03/07/2021

Deputado disse que está negociando a volta do público em estádios (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

Uma das informações que mais chamaram a atenção na entrevista do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB) na Cidade FM foi a de que o Governo do Estado deve iniciar nos próximos dias uma espécie de teste para o retorno do público em estádios e eventos. Segundo Carlão, a princípio a capacidade deve ser de 30%.

“Nós vamos começar agora, no segundo semestre, fazer uma experiência com a Associação Brasileira de Eventos, na Vila Country, um evento com três mil pessoas, para ver se o estado já pode começar a fazer isso. Inclusive, eu estou negociando com o governo de São Paulo, voltar os estádios de futebol com 30% da capacidade já agora no mês de agosto. Tem isso na Europa, mas é porque lá a vacinação está mais adiantada. O governo de São Paulo tem uma expectativa de conseguir vacinar todos até 30 de agosto. Isso é uma boa notícia, porque estão chegando agora as vacinas”, disse.