Ivan Costa vai falar sobre a “A Cultura Pop e a Comic Con” na 11ª edição do evento

publicado em 29/07/2021

Ivan Freitas da Costa ama quadrinhos desde que se conhece por gente (Foto: Divulgação)

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga tem um espaço reservado para os amantes da cultura pop. No sábado (07), às 19h, um dos criadores da CCXP, Ivan Costa, participará de um bate-papo sobre “A Cultura Pop e a Comic Con”, com a participação de Aleph Eichemberg e mediação de Marco Prado.O encontro on-line será sobre a CCXP Comic Con Experience, evento de cultura pop e entretenimento que, em apenas seis edições, já se firmou como o maior evento do gênero no mundo, reunindo 280 mil pessoas na edição de 2019.Ivan Freitas da Costa ama quadrinhos desde que se conhece por gente. Enquanto construía uma sólida carreira como executivo de Marketing em empresas como Ericsson, Insper, Faap e Fiap, encontrou tempo e energia para participar da organização do FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos) de Belo Horizonte e também para reunir uma vasta coleção de arte, organizada em exposições que já lhe renderam quatro troféus HQMIX. Até que, em 2013, essa paixão reclamou mais do seu tempo e dedicação e, ao lado do amigo Joe Prado, fundou a Chiaroscuro Studios, maior empresa do mundo no agenciamento de quadrinistas representando mais de 60 artistas brasileiros e estrangeiros.No mesmo ano, cofundou a CCXP Comic Con Experience, além da GameXP, evento em parceria com o Rock in Rio e Rede Globo e da CCXP Cologne, na Alemanha. É também curador de grandes exposições de arte e de cultura pop, entre elas a expo Quadrinhos, no MIS Museu da Imagem e do Som (nov18-mar19), e Batman 80 - A Exposição, no Memorial da América Latina (set19-fev20). Atua ainda como palestrante nas áreas de cultura pop, histórias em quadrinhos e empreendedorismo. Mora em São Paulo, mas seu coração está sempre em Gotham City.O Festival será transmitido na íntegra pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, que lançou neste mês um aplicativo, disponível nas lojas App Store e Google Play para iPhones e celulares Android. As atrações também serão transmitidas pelas redes sociais do Festival ().