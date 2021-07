O veículo náutico é de alumínio, tem seis metros de comprimento e estava acoplado a uma “carretinha” com placa GCZ 1261

publicado em 14/07/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma família votuporanguense está oferecendo uma recompensa de R$ 1 mil por informações sobre a localização de um barco que foi furtado de uma propriedade rural de Cardoso. O veículo náutico é de alumínio, tem seis metros de comprimento e estava acoplado a uma “carretinha” com placa GCZ 1261, além de ter o nome “Nei do Fórum” escrito.De acordo com o proprietário, Claudinei Garcia Gonçalves, o barco sempre ficou em uma chácara nas proximidades do Rio Turvo e no último dia 6, ele o emprestou para um amigo pescar e foi quando descobriu que a embarcação não estava mais no local.“Procuramos a polícia e foi feito um boletim de ocorrência, bem como já comunicamos a Polícia Militar, a Polícia Ambiental e a Polícia Rodoviária. Agora estamos à espera de informações que possam nos ajudar a recuperá-lo”, disse.Quem tiver qualquer informação concreta sobre a localização do barco pode entrar em contato pelos telefones: (17)3421-6070 ou 98172-6016 ou até mesmo diretamente com a polícia, via 190. A recompensa é de R$ 1 mil.