Trem elétrico é uma excelente opção para quem está procurando algo para entreter a mente e passar o tempo

publicado em 12/07/2021

O porteiro votuporanguense Silvio Bombonato, de 41 anos, cultiva o hobby do ferreomodelismo criança, quando tinha sete anos (Foto: Reprodução/Frateschi)

Em época de isolamento social, muitas pessoas têm aderido a algum hobby ou a alguma atividade prazerosa para manter a mente ocupada e se esquecer, por alguns momentos, das tristes notícias que assolam o mundo. Um destes hobby tem sido o ferreomodelismo.O trem elétrico é uma excelente opção para quem está procurando algo para entreter a mente e passar o tempo. É considerado um hobby saudável, desestressa e ajuda neste momento tão delicado pelo qual todos estão passando. De norte a sul do Brasil, muitas pessoas têm se interessado pelos trens elétricos em miniatura, seja por pura diversão, hobby ou mesmo para preservar a memória ferroviária do país.Em Votuporanga, o operador de máquinas Everton Boiago Prieto, de 35 anos, iniciou neste hobby há sete anos. “Ganhei um vagão de um amigo, pesquisei sobre o hobby e gostei muito, tanto que, hoje, já tenho 53 vagões e 9 locomotivas, que rodam em minha maquete. Pretendo até passar este gosto que tenho pelos trens aos meus filhos e netos”, comenta Prieto, que mexe em seus trens com frequência. “Praticamente um dia sim e outro não faço alguma alteração na maquete e rodo meus trens nela”, completa.Já o porteiro Silvio Bombonato, de 41 anos, cultiva este hobby desde criança, quando tinha 7 anos. Sua coleção, hoje, é vasta e reúne aproximadamente 300 vagões e 70 locomotivas, que rodam em sua maquete.“A paixão por trens começou porque eu utilizava muito esse meio de transporte na infância. Além disso, meu pai me presenteou com um kit básico da Frateschi, e entrei definitivamente no hobby. Até já o passei para o meu filho, que também adora”, diz Bombonato, que utiliza o ferreomodelismo como passatempo durante estes tempos de pandemia.“Como ficamos mais em casa, estamos mexendo muito mais nos trens e customizando algumas peças”, conclui. A Frateschi é a única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto.O ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem volta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.“O ferreomodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, diz Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos, empresa com sede em Ribeirão Preto, no interior paulista, que possui mais de 50 anos de atuação no mercado e é a única fabricante de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais na América Latina.“Em tempos como estes, em que as famílias têm ficado em casa, é preciso arrumar algum hobby para distrair a mente. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferreomodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.