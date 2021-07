O deputado votuporanguense esteve na sexta-feira (2) na emissora para um balanço de seus 100 dias frente à presidência da Alesp

publicado em 02/07/2021

Carlão Pignatari anunciou na Cidade FM a destinação de R$ 6 milhões para a Santa Casa e depois foi recebido com homenagens no hospital (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO deputado votuporanguense e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB) esteve na sexta-feira (2) napara uma entrevista, onde apresentou um balanço sobre seus 100 dias frente ao maior Legislativo da América Latina. O deputado também antecipou com exclusividade a liberação de R$ 6 milhões, em parcelas de R$ 500 mil, para a Santa Casa de Votuporanga utilizar no custeio de seus atendimentos.Carlão ainda respondeu a perguntas de vários ouvintes, dentre eles prefeitos e vereadores de cidades da região que estavam na escuta, alguns deles chegaram a apresentar demandas e todos fizeram questão de parabenizar o parlamentar pelo cargo que ocupa e por sua atuação em prol dos municípios da região.A bancada da emissora ainda o questionou sobre o cenário político e vários outros temas, os quais separamos alguns trechos. Acompanhe:Questionado sobre as ações em relação à pandemia, o deputado afirmou que é contra o lockdown e que inclusive teria sugerido ao prefeito Jorge Seba (PSDB), que ampliasse o horário de atendimento no comércio.“Sou contra qualquer tipo de restrição, acho que isso tem que acabar, já passou do tempo isso. No começo ninguém entendia o porquê que tinha, não sabemos se isso resolve ou não, sou favorável a não restrição. Eu tenho participado, às vezes, do Centro de Contingência para tentar convencer os médicos que quanto mais você abrir o comércio, com o horário maior, menos pessoas vão se aglomerar. Se abrir duas horas por dia, vai todo mundo no mesmo horário, acho que tinha que abrir tudo 24h, se fosse possível, isso é opinião, mas eu não sou médico, eu não sei o que fazer, mas eu acho que isso tem que ser de responsabilidade dos prefeitos, cada um vai ter que controlar a sua cidade. Eu até falei para o Jorge a respeito, a vida tem que voltar ao normal”, disse.Para ele, tanto o Governo Federal, quanto o do Estado estão fazendo a sua parte, seja com a compra de vacinas ou a criação de leitos, e que as pessoas precisam se responsabilizar.“Acho que cada pessoa tem que se cuidar, lavando as mãos, usando álcool em gel, máscara e o afastamento social é o que é importante. O que não dá mais é para os comerciantes pagarem a conta disso”, completou o parlamentar.Sobre as eleições do ano que vem, Carlão disse que ainda é cedo e que acredita que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem fazendo um bom trabalho em algumas áreas, assim como João Doria (PSDB) tem sido, em sua visão, um grande governador.“Acho que está muito cedo para falar de eleição, o presidente Bolsonaro vem fazendo um trabalho bom em algumas áreas e tem outras que eu discordo, mas que a temos que respeitar e dizer que sou contra essa história de impeachment, passou do ponto. Qualquer coisa o cara pede impeachment do presidente, do governador, acho que foi eleito pelo povo, tem que sair pelo povo, na minha opinião. O Doria está sendo um grande governador. Cada um tem uma maneira, são pessoas que deveriam estar unidas para tirar o Brasil dessa situação difícil”, afirmou.Sobre as prévias em seu partido, o tucano afirmou que Doria irá disputar as prévias do PSDB para tentar ser candidato a presidente da República. O principal concorrente dentro da sigla e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.Carlão ainda falou sobre o programa do Governo do Estado que está levando melhorias para vicinais em diversos municípios da região.“Um exemplo: a nossa estrada vicinal de Votuporanga até Parisi, que vai ser recapeada e ganhar nova sinalização, de Cardoso a Mira Estrela, Indiaporã até Oureste, de Fernandópolis até Guarani d'Oeste, enfim, só na nossa região são mais de R$200 milhões de investimentos em estradas vicinais. Então eu acho que isso é importante, para a gente melhorar a trafegabilidade, para dar mais segurança, porque são novas sinalizações, uma estrada nova, para que a gente possa escoar a nossa safra agrícola”, destacou.O parlamentar afirmou ainda que será feita uma nova ligação da vicinal de Sebastianópolis do Sul até a Euclides da Cunha e que tem a ordem de serviço para toda a remodelação da Rodovia Péricles Belini, que liga Votuporanga até Nhandeara, fazendo trevos de acesso e terceira faixa.“Isso tudo são melhorias que vão recuperar também a rodovia que liga Simonsen até Riolândia. Quero fazer agora a nossa rodovia aqui para Valentim, por dentro, acertar aquela saída dela na SP-461, para poder entrar na marginal”, concluiu.Aproveitando o gancho sobre as melhorias na Péricles Belini, o deputado foi questionado sobre as obras nas pontes que caíram nas proximidades do Frango Rico, que se arrastam há anos, e ele disse que elas devem ser concluídas em cerca de três meses.“Aquilo lá é um erro de projeto. A empresa está com a ponte pronta já, do lado de cá, mas estava com um problema de drenagem, então foi feito todo um trabalho de drenagem para que não aconteça o que aconteceu aquela vez.Ali é muita água. Pela erosão, que desceu tudo ali por baixo, então está fazendo todo um projeto de captação de água para que não aconteça mais o que aconteceu. Então eu espero que a gente consiga, em mais uns três ou quatro meses, terminar a obra de drenagem para poder terminar aquela ponte e fazer a ponte nova”, explicou.Ainda falando sobre a SP-461, o presidente da Alesp disse que a rodovia será recuperada por inteiro, até Nhandeara, inclusive com terceira faixa e o tão aguardado trevo de acesso para a Vila Carvalho.“Nós queremos fazer uma passagem subterrânea ali naquela entrada do Chaparral - a usina passa de 20% a 30% da cana dela ali - para que não tenha aqueles bitrem cruzando a rodovia. Na frente da fábrica do Frango Rico tem um grande dispositivo lá que vai aproveitar e pegar o trevo da Vila Carvalho também. Nós estamos esperando fazer o estaqueamento, espero que mais 60 ou 90 dias e falei isso para o dono da empresa e do DER que quando começarem a fazer eu quero ir lá ver, porque quando a gente mora aqui você sabe os problemas que tem”, concluiu.Uma das informações que mais chamaram a atenção na entrevista, porém, foi a de que o Governo do Estado deve iniciar nos próximos dias uma espécie de teste para o retorno do público em estádios e eventos. Segundo Carlão, a princípio a capacidade deve ser de 30%.“Nós vamos começar agora, no segundo semestre, fazer uma experiência com a Associação Brasileira de Eventos, na Vila Country, um evento com três mil pessoas, para ver se o estado já pode começar a fazer isso. Inclusive, eu estou negociando com o governo de São Paulo, voltar os estádios de futebol com 30% da capacidade já agora no mês de agosto.Tem isso na Europa, mas é porque lá a vacinação está mais adiantada. O governo de São Paulo tem uma expectativa de conseguir vacinar todos até 30 de agosto. Isso é uma boa notícia, porque estão chegando agora as vacinas”, disse.Carlão também foi inquirido sobre suas ações políticas para gerar empregos em Votuporanga, principalmente em relação à Vikstar, que encerrou suas atividades e deixou centenas de famílias desempregadas. Em sua resposta o deputado afirmou que teve uma reunião com o presidente da Vivo sobre a tentativa de manter as atividades de call center da operadora em Votuporanga, só que por meio de outra empresa do segmento.“Nós estamos tentando “vender” essaideia de que a Vivo autorize a gente a passar esse site para outra empresa. Então está num processo. Não adianta a gente querer antecipar. A Vikstarchegou com quase dois mil funcionários e acabou com 500 e pouco, porque foi perdendo espaço dentro da própria empresa. Não por má prestação de serviço, porque a melhor prestação de serviço de todos os sites do estado era aqui em Votuporanga. É mais fácil a pessoa trabalhar aqui do que num site desse em São Paulo. O site é o lugar que as pessoas ficam lá. Então a gente está tentando passar isso para outro. O Juninho Marão está muito atrás disso”, enfatizou o parlamentar.Sobre o legado que pretende deixar frente ao comando da Alesp, Carlão disse que será de contenção de gastos e digitalização dos serviços.“Primeiro, conseguir reduzir o custo do Parlamento. Acho que isso é uma meta. E fazer algumas modernizações, de informatização. Quero fazer placa de energia solar, captação de água de chuva, isso é importante e o mundo está precisando disso. E acho que o parlamento tem que dar o exemplo nesse sentido.Esses são projetos para reduzir os custos do poder Legislativo e paralelo a isso já cortamos mais de 300 cargos comissionados, não foi fácil, recebemos muitos questionamentos, mas é necessário diante do que estamos vivendo e devemos cortar mais futuramente”, concluiu.Todavia, o anúncio mais importante feito pelo deputado durante sua entrevista à Cidade FM foi a destinação de R$ 6 milhões para a Santa Casa utilizar no custeio de seus atendimentos. O montante será dividido em parcelas de R$ 500 mil mensais.“É trabalho, a Santa Casa de Votuporanga salvou muitas vidas, temos que tentar de toda maneira ajudar a resolver o problema financeiro. Estamos mandando para custeio R$ 6 milhões, em 12 parcelas de R$ 500 mil, cinco neste e sete no ano que vem. Na semana seguinte já está aberto sistema para se fazer convênio hospital-estado. Falei com João Doria para a liberação e ele autorizou o repasse para Votuporanga e região”, anunciou.Além disso, Carlão enfatizou que só neste ano já foram liberados mais de R$ 10 milhões por seu intermédio e que acabou de destinar R$ 1,2 milhão também para a manutenção do Hospital de Campanha.Após o anúncio da destinação dos recursos na Cidade FM Carlão foi recebido no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa onde, inclusive, foi homenageado por seus serviços prestados junto à instituição.O provedor do hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a atuação de Carlão pela Santa Casa. “Atendemos 53 cidades da região Noroeste paulista, abrangendo uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Para custear esse complexo é difícil e precisamos muito de parceiros, como o deputado estadual, que intermedia com o governador João Dória e o vice, Rodrigo Garcia, várias emendas para a nossa Santa Casa. Mais uma vez, Carlão Pignatari nos auxilia com recursos junto ao Governo, na ordem de R$ 6 milhões. Você nos ajuda a oferecer um Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade, atendendo bem a população. Obrigado por tudo que faz por nós”, agradeceu.