Giovana da Silva Cristante, de 33 anos, vai desenvolver uma pesquisa sobre crianças com autismo

publicado em 27/07/2021

Giovana Cristante vai desenvolver uma pesquisa sobre o procedimento para ensino de mandos a crianças com autismo (Foto: Unifev)

A egressa do curso de Psicologia da Unifev, Giovana da Silva Cristante, de 33 anos, foi aprovada, recentemente, no Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, nível mestrado, da UEL (Universidade Estadual de Londrina).Formada na graduação em 2018, a ex-aluna foi contemplada com uma bolsa de estudos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e irá desenvolver sua pesquisa com o tema “Procedimento para ensino de mandos a crianças com autismo”.De acordo com Giovana, o projeto propõe realizar um estudo experimental, a fim de averiguar e descrever procedimentos para ensino do operante verbal (mando) a crianças com desenvolvimento atípico.Sobre a sua trajetória como estudante da Unifev, a egressa sente orgulho por ter se formado em Psicologia e afirmou ter sido muito acolhida pelos docentes do curso e pela instituição, desde os primeiros anos da graduação.“Tive professores maravilhosos que me incentivaram pela busca contínua do conhecimento, do raciocínio crítico e da valorização da Psicologia enquanto ciência e profissão. Vejo a aprovação no mestrado como uma grande oportunidade de formação especializada, contato com profissionais de outras regiões e ainda a chance de trazer para Votuporanga conhecimento atualizado, que poderá auxiliar no tratamento dos transtornos do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, finalizou.