Ao todo, 35 idosos testaram positivo para o vírus e “apenas” um desenvolveu a forma grave da doença, o que evidencia a eficácia da imunização

publicado em 27/07/2021

Lar São Vicente de Paulo em Votuporanga enfrenta um surto de Covid, mas, já vacinados, idosos estão bem (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO que poderia ser uma tragédia está terminando como uma prova da eficácia da vacinação contra a Covid-19. O Lar São Vicente de Paulo está enfrentando um surto da doença, com 35 idosos já positivados e, apesar de todos fazerem parte do grupo de maior risco para a doença, “apenas” um desenvolveu a forma grave e a maioria está assintomática.A informação foi divulgada pela diretoria da instituição, por meio de uma nota pública. O primeiro caso foi diagnosticado no último dia 14, quando um idoso de 81 anos, que reside no Lar desde 2018, foi levado para o hospital após ter os sinais vitais comprometidos. Ele já sofria de epilepsia, tinha sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hipotireoidismo, demência, entre outras doenças.Em razão da saúde já fragilizada pelas inúmeras comorbidades, no dia seguinte à internação ele acabou não resistindo e faleceu. Logo após a confirmação do caso, foi realizada a testagem em massa dos 44 idosos e 53 colaboradores, sendo diagnosticados, inicialmente, 32 casos positivos nos residentes e 17 dentre os funcionários.“Desde o início da pandemia estamos tomando todos os cuidados e prevenção recomendados pela OMS, Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária. Com o resultado da testagem, os idosos que testaram positivo foram transferidos para a ala de enfermagem enquanto os que testaram negativo foram deixados separados nas respectivas alas”, disse a instituição, em nota.Na última quinta-feira (22) a coordenadora do Lar São Vicente, Josy Garcia, divulgou um vídeo em que fez a atualização dos casos e creditou à Deus e à vacinação o fato de todos os idosos e funcionários da instituição estarem bem.“Nós tivemos a honra de ficar 485 dias sem registrar nenhuma contaminação aqui dentro do nosso Lar. Nós tivemos 35 casos diagnosticados, um já está recuperado e eles estão bem, graças a Deus, muitos estão assintomáticos, a maior parte, na verdade. Fizemos e continuamos fazendo todos os protocolos de contingência, mas esse vírus realmente é silencioso. Somos gratos a Deus por nossos idosos estarem bem e nossos colaboradores também. Somos todos vacinados e acredito que seja isso que está nos ajudando”, disse ela.Apesar da boa notícia, o surto provocou uma grande elevação nos custos do Lar São Vicente, que já vinha encarando dificuldades financeiras em razão da paralisação dos eventos que eram promovidos para angariar fundos para entidade. Com os funcionários que testaram positivo para a doença em isolamento, foi preciso contratar colaboradores temporários, o que gerou um custo de aproximadamente R$ 15 mil, sem contar o aumento nos gastos com EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).“Mudou-se totalmente a rotina e hoje pedimos a vocês uma ajuda. Deus tem nos sustentado até o momento, precisamos de contribuição financeira e quem quiser doar produtos também estamos precisando de carne (bovina, frango ou suína), estamos utilizando muitos aventais, sabão em pó, leite Ensure, enfim, o que vocês puderem nos ajudar nesse momento nós já agradecemos imensamente”, concluiu Josy.Para colaborar é possível fazer transferência de valores pelo Pix (CNPJ: 72962202000125), ou contas bancárias: Banco do Brasil, Agência: 0268-2, Conta Corrente: 100332-1, Banco Santander, Agência: 0091, Conta Corrente: 13000557-1. Mais informações pelo telefone: (17) 3421-4539.