Professor Valter Mariano dos Santos Júnior e o ex-aluno Jean César Andrade de Souza participaram do Bioex, promovido pela PUC-PR

publicado em 02/07/2021

Docente do curso de Educação Física da Unifev, Valter Mariano dos Santos Júnior, e o ex-aluno Jean César Andrade de Souza participaram do Simpósio Brasileiro de Bioquímica do Exercício e Saúde (Fotos: Divulgação)

O docente do curso de Educação Física, Valter Mariano dos Santos Júnior, e o egresso Jean César Andrade de Souza participaram, recentemente, do Bioex (Simpósio Brasileiro de Bioquímica do Exercício e Saúde), promovido pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). De maneira on-line, os participantes apresentaram a pesquisa, intitulada O efeito agudo de uma série de agachamento com fita de suspensão sobre variáveis hemodinâmicas.De acordo com o docente, o trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Vivências Corporais da Unifev, laboratório utilizado pela graduação em Educação Física, localizado no Campus Centro. “Investigamos as respostas fisiológicas de diferentes praticantes que utilizam a fita de suspensão em séries de agachamento. Também conseguimos reunir importantes conclusões que irão contribuir, posteriormente, com outras pesquisas científicas”.Para o estudo, Valter Mariano explica que os próprios alunos do curso participaram dos testes como voluntários. “Nosso método consistiu em analisar 15 homens e 15 mulheres, com 150 minutos semanais de atividade física. Além de contribuir com o trabalho, os universitários são estimulados a participar, desde a formação, do universo acadêmico”, destacou.