Decisão foi tomada na sexta-feira (2), após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid, e antecipada pelo A Cidade

publicado em 05/07/2021

Lockdown noturno chega ao fim nesta segunda-feira em Votuporanga e volta a valer o Plano SP (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Como antecipado pelo A Cidade, a partir desta segunda-feira (5) Votuporanga não terá mais “lockdown noturno”. A decisão foi tomada na sexta-feira (2), após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, e o novo decreto já foi publicado na manhã desta segunda, seguindo as normas da Fase de Transição do Plano São Paulo.

O abrandamento das medidas de restrição foi possível após queda nas internações de pacientes por complicações da Covid. O lockdown noturno foi imposto no momento em que a cidade bateu recorde de pacientes na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com 46 pessoas internadas, além da UPA e o Hospital de Campanha estarem completamente lotados.

Agora, desde a última semana, o número de pacientes Hospital de Campanha não passa de nove e mesmo com a UTI da Santa Casa ainda lotada, o número de votuporanguenses em tratamento intensivo caiu para 25.

Diante da queda nas internações e, aparentemente dos casos, volta a valer então as regras da Fase de Transição do Plano São Paulo, que permite o funcionamento das atividades econômicas até as 21h. Aos domingos, no entanto, o horário de atendimento vai até às 13h, inclusive para supermercados, mercados, açougues, padarias e semelhantes.

As feiras livres também estão liberadas de segunda a sexta até as 21h e aos domingos até as 13h, com consumação no local, porém limitada a 40% de sua capacidade de atendimento.

A restrição da entrada de crianças até 12 anos em estabelecimentos comerciais também perde o efeito. Agora há apenas uma orientação de que elas não sejam levadas aos estabelecimentos.



As entregas delivery estão permitidas até as 23h, enquanto o drive-thru e o take-way são liberados até as 21h.