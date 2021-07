Campanha, desenvolvida em parceria com o setor de Comunicação e Marketing, busca promover o acolhimento e orientar ações para lidar com as dificuldades da pandemia

publicado em 05/07/2021

O projeto reúne diversos conteúdos informativos desenvolvidos por alunos do 5º ano da graduação no Estágio Supervisionado (Imagem: Divulgação)

O curso de Psicologia da Unifev lançou, nesta semana, a campanha Saúde mental na pandemia, em parceria com o setor de Comunicação e Marketing da Instituição. O projeto reúne, em material digital (e-book), diversos conteúdos informativos desenvolvidos por alunos do 5º ano da graduação, durante a disciplina de Estágio Supervisionado.O objetivo é fornecer informações importantes para lidar com as dificuldades da pandemia do novo coronavírus, além de acolher pessoas que estejam passando por situações que envolvam a doença e suas implicações no âmbito da saúde mental, como ansiedade, medo, isolamento e processos de luto pela perda de familiares e amigos.De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Felipe Pereira Gomes, os materiais foram preparados pelos alunos, no ano passado.“Hoje, eles acabaram de se formar, mas achamos válido resgatar esses conteúdos. Temos acompanhado as dificuldades que a pandemia tem trazido a todos, assim como os casos de alunos e familiares que foram acometidos pela Covid-19. Por isso, queremos ressaltar a importância da união e do apoio mútuo para que consigamos passar por esses tempos tristes da nossa história, enquanto esperamos dias melhores”, disse.A abertura da campanha contou com a participação da psicóloga e Profa. Ma. Carol Godoi Hampariam, que falou sobre como o isolamento social não pode se transformar em isolamento emocional. O vídeo pode ser acessado no Instagram @unifevvotu.Juntamente com o vídeo e o e-book, alguns conteúdos serão replicados nas redes sociais da Unifev, ao longo do mês.