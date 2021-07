Após reunião, o prefeito decidiu seguir as flexibilizações anunciadas para o Plano SP no município; decreto sai no fim do dia

publicado em 08/07/2021

O prefeito se reuniu com o Comitê de Enfrentamento à Covid e decidiu seguiu o Plano SP (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Após reunião na manhã desta quinta-feira (8) com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, o prefeito Jorge Seba (PSDB) decidiu seguir as flexibilizações do Plano SP e autorizar o funcionamento do comércio em geral até as 23h. O decreto com as determinações, que valem a partir de sexta-feira (9) será publicado em edição extra do Diário Oficial no final da tarde.

O abrandamento do Plano São Paulo de Retomada Econômica foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) em razão do avanço da vacinação e da melhora dos índices de saúde em todas as regiões do Estado.

No município, porém, antes de adotar a medida, Seba se reuniu com o Comitê para uma análise dos números locais e regionais. Com o aval do órgão, que é composto por médicos da linha de frente e também representantes das classes econômicas, o prefeito também determinou o abrandamento.

Sendo assim, a partir de sexta, o limite de horário de funcionamento das atividades econômicas passa das 21h para as 23h. A capacidade máxima de ocupação permitida, atualmente em 40%, também sobe para 60%.

Normas

As normas que entram em vigor na sexta valem para estabelecimentos comerciais em geral, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com encerramento das atividades às 23h. O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP.