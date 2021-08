Governo do Estado autorizou a flexibilização, mas técnicos irão avaliar o cenário local antes das medidas serem adotadas no município

publicado em 29/07/2021

Comitê de Enfrentamento à Covid de Votuporanga se reúne nesta quinta-feira (29) para liberar, ou não, o comércio até 0h (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador João Doria (PSDB) anunciou na quarta-feira (28) a ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamento do comércios e serviços não essenciais a partir do próximo domingo (1º). Pelas novas regras, os estabelecimentos de todo o Estado poderão funcionar entre 6h e 0h, com ocupação presencial de até 80% da capacidade.Em Votuporanga, porém, a medida ainda será analisada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é composto por médicos da linha de frente e também representantes das classes econômicas da cidade. O órgão consultivo irá avaliar nesta quinta-feira (29) o cenário local antes de recomendar a flexibilização ao prefeito Jorge Seba (PSDB), como já ocorreu em outras oportunidades.Após a reunião com o Comitê, o prefeito deve publicar um novo decreto com as medidas a serem adotadas no município.As novas regras da fase de transição vão valer entre os dias 1 e 16 de agosto. O limite de horário de funcionamento de comércios, serviços em geral e espaços religiosos passa de 23h para 0h. O governador também confirmou o fim do toque de recolher durante as madrugadas.Também seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, sob rígido cumprimento de protocolos de higiene e distanciamento social.A capacidade máxima de ocupação permitida nos estabelecimentos, atualmente em 60%, sobe para 80%. O uso obrigatório de máscara em ambientes de acesso público, distanciamento mínimo de um metro e respeito a protocolos de higiene, no entanto, estão mantidos.Eventos que geram aglomerações (casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, etc) continuam proibidos, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do coronavírus.Doria anunciou também que, se a contenção da pandemia e os reflexos da vacinação continuarem positivos, o Governo do Estado já planeja avançar da fase de transição para a etapa de retomada segura a partir de 17 de agosto.A partir da segunda quinzena do próximo mês, a expectativa é eliminar todas as restrições de horário e liberar atendimento presencial com capacidade de 100%, mas com manutenção das regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as mesmas da fase de transição e válidas para os 645 municípios. As prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidez de restrições se as circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar tiverem piora.