Cerimônia de posse foi realizada na noite de quinta-feira (30), no auditório da Associação Comercial, em evento restrito à diretoria e imprensa

publicado em 30/07/2021

O presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta tomou posse para o segundo mandato na Associação Comercial (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFoi em um evento restrito à diretoria e imprensa que o empresário Carlos Eduardo Ramalho Matta tomou posse para o seu segundo mandato como presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), na noite de quinta-feira (29), no auditório da Associação.Em entrevista exclusiva ao jornal, o presidente disse que a expectativa é de continuar com efetivo progresso da Associação, com foco no crescimento do comércio local. “A Associação não pode parar. Ela tem que trabalhar. Continuaremos focados para que nosso comércio seja fomentado e que Votuporanga seja consolidada regionalmente”, disse Carlos.Pensando nisso, Matta já projetou as campanhas que acontecerão até o fim deste ano, que estão sendo desenvolvidas com o apoio da diretoria engajada na continuidade do trabalho. “Já estamos com a campanha de Dia dos Pais preparada para dar continuação ao nosso trabalho junto de todos os nossos colaboradores e elas não param. E já estamos com uma campanha para o final do ano que irá surpreender a todos. A ACV é isso”, completou.Carlos também avaliou seu último mandato à frente da mais importante entidade do comércio de Votuporanga, principalmente, os desafios devido ao período da pandemia. “Foi um mandato em que estivemos no pico da pandemia e ela nos preocupou, tivemos muitas dificuldades, porém nós conseguimos superar. Fizemos excelentes campanhas, com o chamamento do empresário e o consumidor de Votuporanga e região foi correspondido. Então nós da Associação Comercial, diretores e colaboradores ficamos muito felizes. Foi um desafio, porém um desafio vencido”, disse.Carlos Matta foi reeleito em assembléia ordinária, no dia 30 de julho, e continua à frente da Associação até junho de 2022. Matta tem forte atuação no comércio e em diretorias anteriores. São 41 anos dedicados ao comércioEle também foi presidente do Lions Clube Brisas Suaves de Votuporanga nos mandatos de 2010/2011 e 2016/2017 e foi Venerável Mestre da Loja Maçônica Votuporanga 472 Ano 2012/2013.Além de Carlinhos, foram empossados o vice-presidente Robson Luiz Martins (Tok Calçados); 2º vice-presidente, Celso Penha Vasconcelos (Penha Vasconcelos); secretário geral, Leandro Barros dos Santos (Poly Sport); secretário adjunto, Carlos Humberto Tonanni Marão (Marão Seguros); tesoureiro geral, Valdeci Merlotti (Escritório Vitória); tesoureiro adjunto, Ivo Henrique Matavelli (WE); diretor administrativo, Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online); diretora eventos, Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique); e o diretor de marketing: João Batista Gomes (O Tubarão).Neste mesmo evento também foram apresentados os nomes dos Conselhos Fiscal e Consultivo e das comissões de calendário especial e relação sindical, comissão de marketing e campanhas promocionais, comissão de eventos e comissão de benefícios e novos associados.