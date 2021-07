A iniciativa quer obrigar todos os vereadores a passarem por exames toxicológicos no ato da posse e anualmente

publicado em 16/07/2021

Cabo Renato Abdala quer que todos vereadores passem por exame toxicológico anualmente para poderem exercer sus mandatos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de 15 dias de recesso, os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga voltam a se reunir na próxima segunda-feira (19) e terão ao menos três projetos na pauta. Dentre as iniciativas está uma proposta do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), que quer obrigar todos os vereadores a passarem por exames toxicológicos no ato da posse e anualmente.Segundo Abdala, exercer um cargo público que representa a sociedade exige conduta compatível digna e ética e isso também deve refletir na vida pessoal do vereador.“Ao nosso entender o detentor de mandato eletivo não pode ter vícios com substâncias psicoativas, o que só pode ser comprovado com a apresentação exame toxicológico, objetivando com isso garantir que possamos ter uma conduta pessoal compatível com a importância do mandato que exercemos como representantes do povo votuporanguense neste Parlamento”, justifica o parlamentar.Além do projeto de Abdala, outras duas propostas devem ser votadas, uma de denominação de rua (Travessa Adélio Pereira de Carvalho), do vereador Thiago Gualberto (PSD) e outra de denominação da Unidade de Coleta de Sangue (Dr. Elcio Sanchez Esteves) do vereador Daniel David (MDB).Também serão analisadas três declarações de veto do prefeito Jorge Seba (PSDB) a projetos de vereadores. O primeiro é referente à iniciativa da vereadora Sueli Friósi (Avante), que pretendia obrigar todos estabelecimentos onde haja fabricação, preparo ou venda de alimentos (inclusive ambulantes e feirantes) a promover a separação de óleo de soja ou similares em recipientes apropriados para sua coleta seletiva.No veto, o prefeito afirma que houve vício de iniciativa, já que apenas uma Lei complementar poderia modificar o Código de Posturas do município e não uma lei ordinária, como foi o caso.O segundo trata-se de uma proposta de Cabo Renato Abdala, que exigia a transmissão ao vivo das sessões públicas de processos licitatórios presenciaisna internet e a disponibilização desse conteúdo no site do órgão responsável pelo procedimento.Nesse caso, o veto foi parcial. Na iniciativa não foram constatadas irregularidades, mas sim nas punições em caso de descumprimento, já que compete privativamente à União legislar sobre a tipificação dos crimes de responsabilidade.