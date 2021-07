Carlão Pignatari abordou diversos temas durante sua entrevista na Cidade FM, inclusive sobre a política nacional

publicado em 03/07/2021

Carlão falou sobre o trabalho de Bolsonano e Doria (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ainda em sua entrevista à Cidade FM na tarde de sexta-feira (2) o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB) disse que ainda é cedo para falar sobre as eleições do ano que vem e que acredita que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem fazendo um bom trabalho em algumas áreas, assim como João Doria (PSDB) tem sido, em sua visão, um grande governador.

“Acho que está muito cedo para falar de eleição, o presidente Bolsonaro vem fazendo um trabalho bom em algumas áreas e tem outras que eu discordo, mas que a temos que respeitar e dizer que sou contra essa história de impeachment, passou do ponto. Qualquer coisa o cara pede impeachment do presidente, do governador, acho que foi eleito pelo povo, tem que sair pelo povo, na minha opinião. O Doria está sendo um grande governador. Cada um tem uma maneira, são pessoas que deveriam estar unidas para tirar o Brasil dessa situação difícil”, afirmou.