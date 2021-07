Segundo o prefeito, a única coisa que está travando os investimentos finais na obra é o atual cenário da pandemia

publicado em 01/07/2021

Obras do North Shopping estão paradas desde 2017, mas após se reunir com empresários do setor, o prefeito ainda está esperançoso (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), disse que está esperançoso em relação ao andamento das obras do North Shopping. Segundo ele, já foram realizadas duas reuniões com os empresários responsáveis pelo empreendimento e a única coisa que está travando os investimentos finais na obra é o atual cenário da pandemia."O shopping é uma obra particular. Mas a gente sabe que precisa do empurrão do município, aquele incentivo nosso para que a ideia, que nasceu com tanta força, não morra. Eu vou insistir com os empreendedores do shopping, para que eles retomem as obras. Nós tivemos duas reuniões e estamos esperançosos. A pandemia, impede que qualquer shopping possa fazer qualquer tipo de investimento mais vultoso, mesmo aqueles que já estão funcionando, principalmente esse que ainda precisa ter uma boa parte construída", comentou.Seba acrescentou ainda que a questão do shopping “não sai do seu radar”, tendo em vista que a quantidade de empregos que serão gerados e a renda para o município.“Pode ter certeza que estamos muito interessados. Evidentemente, a questão da saúde se impõe. Tudo em volta, a educação, a mobilidade urbana, a questão do emprego e renda, é uma motivação muito grande. Eu fico todos os dias pensando nisso. Como que a gente pode fazer para motivar, que a gente possa criar muito emprego em Votuporanga", concluiu o prefeito.Paradas desde 2017, as obras do North Shopping, que contemplam uma área de 82 mil metros quadrados às margens da avenida Nasser Marão, viraram motivo de chacota regional. Uma mudança no quadro societário e de investidores, porém, trouxe esperança no início do ano.Com a paralisação das construções, o prédio abrigou nos últimos anos a empresa Vikstar, que agora também encerrou suas atividades e desocupou o espaço cujo aluguel foi bancado até janeiro pela Prefeitura.