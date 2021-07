O jornal revelou na terça-feira (6) que pelo menos 11 servidores da autarquia teriam sido afastados após testarem positivo para o coronavírus

publicado em 07/07/2021

Servidores da Saev irão trabalhar com jornada especial de trabalho com o objetivo de tentar conter o surto de Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApós a repercussão da reportagem dosobre o surto de Covid-19 na Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga), a autarquia baixou ontem uma portaria com medidas de proteção de seus servidores públicos. A medida, em caráter excepcional, foi publicada em edição extra do Diário Oficial do município e passa a valer a partir desta quarta-feira (7).Conforme a portaria, nos setores da Saev Ambiental em que haja aglomeração de servidores, poderá ser adotado o regime extraordinário de cinco horas diárias presenciais de trabalho, no período das 7h30 às 12h30 ou das 12h00 às 17h ou, ainda o revezamento de trabalho, com a distribuição de turmas em dias alternados.A escolha pela jornada reduzida ou revezamento ficará a cargo do chefe de cada setor visando a preservação e funcionamento, se for o caso, dos serviços considerados essenciais ou estratégicos.Em caso de adoção da jornada reduzida, o servidor terá que complementar a carga horária diária de maneira remota e caso ocorra o revezamento de turmas, no dia em que o servidor estiver em casa ele também terá que cumprir expediente de forma remota.Conforme divulgado na terça pelo, pelo menos 11 servidores já teriam sido afastados após contraírem o coronavírus, o que deixou os demais funcionários da autarquia preocupados com o avanço da contaminação nas dependências da sede e demais setores.O caso veio à tona após o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), ser procurado por servidores. Segundo ele, alguns estão em pânico, o que tem prejudicado a execução plena de suas funções e deixado seus familiares temerosos.Procurada, a Saev Ambiental, por meio de nota, informou que todas as medidas para se evitar a contaminação pela Covid-19 entre os seus servidores estão sendo tomadas. “Importante destacar que os funcionários considerados suspeitos ou positivos com a doença foram imediatamente afastados de suas funções profissionais”, diz o documento.