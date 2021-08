Celso Rodrigues Mello, que não manteve contato com família em todo esse tempo, teve o primeiro reencontro por meio de uma ligação de vídeo

publicado em 30/07/2021

Família do Rio reencontrou virtualmente Celso Mello em Votuporanga depois de quase 15 anos (Fotos: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brBastaram dez minutos, por meio de uma ligação de vídeo, para que o reencontro esperado por Adelaide Rodrigues Soaris há quase 15 anos, com o filho Celso Rodrigues Mello aliviasse um aperto de seu coração. Ela foi pega de surpresa nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (29), quando, após reportagem do, recebeu a informação de que seu filho estava vivo, pôde olhar para ele e trocar palavras depois de tanto tempo.O reencontro virtual foi proporcionado após Osmair Francisco, o ‘Dica’, que trabalha no Conselho do Tutelar de Votuporanga, se emocionar com a história da família. Sensibilizado, ele iniciou as buscas pela cidade e descobriu que Celso está hoje com 58 anos e reside no bairro Santa Amélia, onde é conhecido como “Carioca”, e que trabalha para uma empresa que realiza asfaltamento de rodovias em toda a região.“Fiquei sensibilizado e resolvi ajudar. Eu conheço uma pessoa que é amiga dele. Fui até ela e foi aonde consegui o endereço. Quando cheguei encontrei ele e o seu João [vizinho]. Ai eu identifiquei o Celso e disse que estava ali para falar sobre a reportagem da família. Ele começou a tremer de felicidade. Queria saber se estavam bem, ou se era notícia ruim. Foi muito legal, transbordei de felicidade”, disse Dica em entrevista.Celso não escondeu a emoção depois de tantos anos sem ver a mãe e a filha, Aline Carvalho Mello, e por isso o momento foi marcado por lágrimas do início ao fim. “Eu amo vocês e estou com saudades. Estou bem, trabalhando e vou ir ver vocês”, disse ele durante o reencontro.Apesar de ainda carregar um pouco de mágoa do pai por ele ter ficado todos esses anos sem manter contato, Aline quando viu Celso, depois de todo esse tempo, antes de iniciar qualquer conversa disse de coração aberto: “bênção meu pai”.Essa boa surpresa e a volta do contato com Celso aliviou o coração de dona Adelaide, que o mantinha sempre em suas orações, pois sabia que com a sua fé e esperança iria rever o filho. “Vocês não imaginam o quanto a minha avó está feliz de ter conseguido encontrar. Até agora não consigo ter palavras para dizer o que foi esse momento em nossas vidas, muito obrigada”, finalizou Aline.