Atrações começam amanhã e se estendem até o dia 31

publicado em 31/07/2021

Dentre as inaugurações está programada a entrega das melhorias no Terminal Rodoviário "Leonidas Pereira de Almeida" (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga inicia neste domingo (1º) a agenda em comemoração aos 84 anos da cidade, que será celebrado no próximo domingo (8). A data será celebrada com o tradicional ato cívico, no dia do aniversário, eventos culturais e, pelo menos, seis inaugurações de obras concluídas pela Administração Municipal.

O calendário foi elaborado pela comissão dos 84 anos de Votuporanga, formada por representantes das secretarias municipais de Governo, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Educação, além do Fundo Social de Solidariedade, Saev Ambiental, Câmara Municipal e Associação Comercial.

Com o avanço da vacinação e a queda de casos e internações por Covid-19, a agenda contará com eventos presenciais e também on-line, começando com uma live do Coral de Violas de Votuporanga.

No dia seguinte, às 8h, será realizada a primeira inauguração, com a entrega da ampliação e reforma do CEMEI "Benedita Alves de Oliveira", em Simonsen. O evento, que será presencial e respeitará os protocolos sanitários, também marcará a retomada das aulas presenciais no município.

Na terça-feira (3), às 9h, será iniciado o Programa de Saúde Bucal no Consultório Municipal "Carmen Martins Maria Morettin" Rua Evangelista Dutra Prado Oliveira, no Paineiras e também será realizada a entrega, às 17h, das melhorias no campo do bairro Sonho Meu, na rua Aparecido Felicio de Castro.

Na quarta-feira (4) ainda não há nada programado, mas na quinta-feira (5) a agenda será retomada com a abertura do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), que volta a integrar o calendário do aniversário da cidade. Com programação híbrida, o evento multicultural será promovido de 5 a 8 de agosto e poderá ser conferido pelas redes sociais.

Já no dia de aniversário da cidade, 8 de agosto, haverá Solenidade alusiva em comemoração aos 84 anos de Votuporanga Praça Cívica "Prof. Benedito Lopes de Oliveira", programada para começar às 7h30. Logo na sequência, às 9h, será celebrado um Culto Ecumênico, que será transmitido exclusivamente pelas redes sociais. Às 10h a agenda prossegue com a programação do Fliv.

Na segunda-feira (9), às 19h será realizada uma Sessão Solene Câmara Municipal e no dia seguinte será feito, às 9h, o lançamento do Comitê de Retomada Econômica, no CIT-Centro de Informações Culturais e Turísticas de Votuporanga.

No dia 12 de agosto, às 17h, a agenda continua com a entrega de ampliação do CEMEI "Vandira Figueira da Costa Zacarias", no Pacaembu. No dia 14, às 10h, será inaugurado o Novo Poço de Simonsen, na Estrada Municipal Lourenço de Cápua Beloni.

No dia 15 será promovido o Plantio de árvores no Bosque "Maximino Hernandes, na avenida Vale do Sol e no dia 17, às 10h, haverá o lançamento de campanha de incentivo ao emprego na ACV.