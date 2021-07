Está marcado para o início dos lances para a concessão de 22 aeroportos do estado; investimento estimado na região é de mais de R$ 181 milhões

publicado em 14/07/2021

Aeroporto “Domingos Pignatari” será leiloado hoje junta a 21 outros aeroportos do Estado (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEstá marcado para esta quinta-feira (15), na sede da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), o leilão para a concessão do Aeroporto de Votuporanga, “Domingos Pignatari” e de mais 21 aeroportos regionais de todo o Estado de São Paulo. O investimento da iniciativa privada previsto é de R$ 447 milhões, sendo que cerca de R$ 181 milhões desse montante deve ficar na região para uma concessão de 30 anos.Os aeroportos estão divididos em dois blocos, o Noroeste, ao qual Votuporanga faz parte, e o Sudeste, cujo principal atrativo é o aeroporto de Ribeirão Preto. Na região noroeste o grande chamariz para investidores é, obviamente, o aeroporto de São José do Rio Preto, que movimenta mais de 800 mil passageiros anualmente.Contudo, chamam a atenção no lote também os aeroportos comerciais de Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos, que também possuem grande movimentação. Também estão no lote os aeródromos de Assis, Dracena, Penápolis, Tupã, Andradina e Presidente Epitácio.Dos 22 aeroportos, seis já contam com serviços de aviação comercial regular e 13 com potencial de se desenvolver como novas rotas regulares durante a concessão, como é o caso de Votuporanga, onde já até foram anunciados voos comerciais, porém ainda sem sucesso.Além do fomento ao desenvolvimento da aviação regional, uma das grandes vantagens da concessão dos aeroportos à iniciativa privada, segundo o governo, é a desoneração do estado aliada à realização de investimentos nos ativos aeroportuários, melhorando a qualidade dos serviços disponíveis à população paulista, assim como incentivando o desenvolvimento da economia ligada ao setor.