O Pozzobon é o bairro onde ocorre a maioria dos ataques do animal peçonhento, revela levantamento do A Cidade junto à Prefeitura

publicado em 15/06/2021

Até o momento, município registrou 258 acidentes com escorpiões; nenhum caso evoluiu para a morte da vítima (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

Da redaçãoA calça estava no chão. Ao vesti-la, sentiu dor, seguida de uma sensação de formigamento na perna esquerda. Após dar um tapa, por reflexo, na região de onde vinha a dor, Ricardo Junqueira percebeu o que tinha causado ela: um escorpião.Esse foi um dos 258 acidentes com o animal peçonhento registrados em Votuporanga neste ano, até o momento, de acordo com um levantamento feito pelo jornaljunto à Prefeitura.No caso de Ricardo, ele não quis procurar atendimento médico, apesar da dor causada pela picada. E, conforme relatou em entrevista à reportagem, o caso poderia ter sido bem pior. "Ainda bem que [a picada] foi em mim e não na minha filha [de três anos]", disse ele.Isso porque a picada do inseto, além de dolorida, pode levar à morte, principalmente de crianças. Apesar desse risco, nenhum caso entre os registrados neste ano evoluiu para a morte, de acordo com a Prefeitura. Pelo menos, até o momento.A Prefeitura também informou que não há como avaliar a gravidade de cada caso registrado. Porém, a Administração explicou que, em casos graves, os médicos aplicam soro antiescorpiônico na vítima. O procedimento é feito na Santa Casa.De acordo com os dados do levantamento, o Pozzobon encabeça o “ranking” de bairros com maior incidência de ataques de escorpiões. Em seguida, vem o Estação, Conjunto Habitacional Vereador José Nunes Pereira (Votuporanga I), Vila América e Cohab Chris.Outro levantamento, este realizado pelojunto à Prefeitura no começo do ano, mostrou que o Pozzobon também lidera a lista de ataques com cobras. Eles são menos frequentes, mas igualmente preocupantes. No ano passado, cinco casos foram registrados no bairro.Entre 2016 e 2019, os casos de ataques de escorpiões cresceram, ano após ano, em Votuporanga, segundo os dados da Prefeitura. Em 2016, o município registrou 455 acidentes com escorpiões. No ano seguinte, o número saltou para 578. Já em 2019, chegou a 583. Ano passado, foram 662 casos.Considerando o número de ataques registrados entre janeiro e junho, talvez esse ano não seja diferente.Caso um munícipe encontre algum escorpião ou cobra, seja na sua residência ou local de trabalho, deve entrar em contato com a Vigilância Ambiental por meio dos números: 0800 7703175 ou (17) 3406-3175.A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, porque assim o órgão tem condições de atender os casos, por meio visitas de orientação e busca ativa, se necessário.- Manter jardins e quintais limpos;- Evitar o acúmulo de entulhos;- Evitar folhagens densas junto a paredes e muros das casas;- Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los;- Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques;- Evitar que roupas de cama e mosquiteiros se encostem ao chão;- Preservar inimigos naturais de escorpiões e aranhas (corujas, lagartixas e sapos).