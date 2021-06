Os quase 2 mil funcionários da empresa começaram a assinar as rescisões no último dia 4 e os demais devem ser desligados hoje

A Vikstar conclui hoje o processo de demissão de quase 2 mil colaboradores na cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Vikstar, como antecipado pelo, deve concluir hoje o desligamento de quase 2 mil colaboradores. As rescisões começaram a ser assinadas no último dia 4 por uma parcela dos colaboradores e os demais serão desligados agora, com exceção dos que estão afastados por doença e dos que possuem estabilidade (grávidas, por exemplo) que optarem por não aderir ao PDI (Plano de Desligamento Incentivado).Os funcionários que aderiram ao PDI receberão um valor adicional de 20% do salário base por ano trabalhado, 30% para quem tiver de um a dois anos, e 20% por ano trabalhado para os que tiverem acima de dois anos, com teto de 1,5 salário, além de tidas as verbas rescisórias, como aviso-prévio indenizado e multa de 40% do FGTS. Quem aceitou o acordo não poderá ajuizar ação trabalhista.De acordo com os sindicatos da categoria, o pagamento das verbas rescisórias deve ocorrer em até dez dias após o desligamento e as homologações ocorrerão após o recebimento dos valores. Quem foi desligado no dia 4, por exemplo, deve fazer a homologação, de forma online, no dia 21, quem fez no dia 5 homologa no dia 22 e assim sucessivamente.