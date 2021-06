A questão foi muito debatida no início deste ano depois que várias cidades da região adotaram a medida

Nilton Santiago voltou a levantar a questão sobre as pulseiras de identificação para pacientes com Covid na cidade (Foto: A Cidade/ Nova Granada)

O vereador Nilton Santiago (MDB) reacendeu na sessão ordinária de segunda-feira (7) da Câmara Municipal a discussão sobre o uso de pulseiras de identificação para pacientes com suspeita ou já positivos para coronavírus. A questão foi muito debatida no início deste ano depois que várias cidades da região adotaram a medida, como foi o caso em Nova Granada e Tabapuã, ou até aqui mais próximo, em Valentim Gentil.Segundo o edil, a adoção do protocolo se faz necessária diante da iminência da terceira onda da Covid-19. Ela afirma que estão sendo realizados diversos flagrantes de desrespeito ao isolamento obrigatório, o que seria coibido pelas pulseiras."Tem pessoas que após passarem pela unidade de saúde e serem notificadas como suspeita ou positivadas para o coronavírus, estão passando em farmácias, supermercados, padarias, etc. A pulseira não impede a pessoa de se locomover, mas ela pode ser identificada e ser denunciada para as autoridades competentes", disse o parlamentar.Em abril, quando a questão foi tratada pela primeira vez na cidade, a Secretaria da Saúde de Votuporangainformou que não pretende implantar a medida, ao analisar a iniciativa e compreender que outras medidas são ainda mais eficazes."Entre os serviços, o monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, feito pela equipe da Central de Atendimento disponível também para dúvidas e denúncias", disse a Prefeitura, em nota na época.