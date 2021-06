O prazo foi prorrogado por decisão da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, devido às dificuldades na aquisição de frascos da vacina

publicado em 09/06/2021

Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa foi prorrogada; produtores de Votuporanga têm até o dia 30 de junho para imunizar rebanho (Foto: Andre Borges/Agência Brasília)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs produtores rurais de Votuporanga e região têm até 30 de junho para imunizar o rebanho de bovinos e bubalinos, de todas as idades, contra a febre aftosa. O prazo foi prorrogado por decisão da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, devido às dificuldades na aquisição de frascos da vacina.De acordo com a coordenadoria, durante o mês de maio a escassez das vacinas afetou diretamente no seguimento adequado do calendário estipulado pelo plano de imunização em todo o Estado de São Paulo.“Desde os primeiros relatos de escassez de vacinas contra febre aftosa em diversas regiões do Estado a Coordenadoria vem recolhendo e buscando informações perante o Sindan(Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal), o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao setor produtivo a fim de que fosse avaliada e viabilizada a prorrogação da etapa de vacinação de maio de 2021”, disse o médico veterinário Willian Alves Correa, diretor do Cedesa (Centro de Defesa Sanitária Animal), da Coordenadoria.Em Votuporanga, segundo dados do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), levantados com exclusividade pelo jornal A Cidade junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o município espera vacinar 277.543 bovídeos (bovinos e bubalinos), nesta primeira etapa.No ano passado o municípioimunizou 275.426, cabeças de gado o equivalente a 99,94% de seu rebanho total, que é de 275.589. A meta, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é vacinar todos os animais de Votuporanga e do estado de São Paulo, para bater os números recordes da campanha do ano passado, quando a vacinação atingiu 99,03% dos 10.515.430 bovídeos cadastrados.Mas além dos bovinos e bubalinos serem vacinados, os produtores devem se atentar ao prazo e declarar todos os animais de outras espécies existentes na propriedade, como equídeos (equinos, asininos e muares), suídeos (suínos, javalis e javaporcos), ovinos, caprinos e aves (granjas de aves domésticas, criatórios de avestruzes), até o dia 7 de julho.Já contra a brucelose, devem ser declaradas todas as bezerras bovinas e bubalinas que foram vacinadas (com idade entre três e oito meses) durante o primeiro semestre de 2021.O prazo de entrega dessas declarações tambémfoi prorrogado. Agora, os produtores têm até dia 7 de julhopara entregar do certificado de vacinação contra a brucelose e febre aftosa. Isso, junto aos estabelecimentos de beneficiamento de leite ou produtos lácteos e entrepostos de leite.A Coordenadoria ainda explica que a entrega das declaraçõespode ser feita via internet,por meio do sistema Gedave(gedave.sp.gov.br).Quando não for possível, o produtor poderá encaminhá-la por e-mail ou, em último caso, deverá entrar em contato com as regionais através dos telefones e endereços eletrônicos disponíveis no site da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (defesa.agricultura.sp.gov.br) para realizar o procedimento por meio presencial, através de agendamento prévio.