Decisão suspende imediatamente todos os efeitos do decreto municipal que está em vigor

publicado em 23/06/2021

Justiça derruba lockdown noturno em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Justiça Federal de Jales concedeu na noite desta quarta-feira (23) uma liminar suspendendo os efeitos do decreto municipal que instituiu o "lockdown noturno" em Votuporanga. Com a decisão, estabelecimentos comerciais que estavam obrigados a fechar às 19h já podem voltar a abrir.Na sentença, o juiz Fabio Kaiut Nunes afirma que o decreto é uma soma de inconstitucionalidades que atenta contra toda a coletividade do Município de Votuporanga."Assim como não cabe à Jurisdição determinar à Administração se deve adquirir essa ou aquela produção de imunizantes; igualmente não cabe ao município arrogar-se competências reservadas à União. Nesse contexto, entendo que falecia atribuição ao Município para hipoteticamente estabelecer norma restritiva da locomoção dos munícipes, dado que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao Presidente da República eventual imposição de restrição nesse sentido, no bojo de Estado de Sítio", diz trecho da sentença.Na decisão o magistrado manda oficiar com urgência o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar e remeter a decisão aos meios de comunicação locais para amplo conhecimento da população.A liminar foi proferida com base em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, por meio de uma representação formulada pelo advogado Bruno Arena e pelo vereador Thiago Gualberto (PSD).