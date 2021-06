Egressos de Biomedicina, Enfermagem e Farmácia participaram de cerimônia; transmissão foi realizada via plataforma Teams e YouTube

publicado em 30/06/2021

Evento condecorou 46 egressos da área da Saúde da Unifev (Imagem: Divulgação)

A Unifev realizou, via plataforma Teams da Microsoft, a condecoração de 46 egressos da área da Saúde na noite da última segunda (dia 28). A Colação de Grau dos cursos de Biomedicina, Enfermagem e Farmácia também foi transmitida pelopara familiares e amigos.Na oportunidade, participaram do evento o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; o coordenador de Biomedicina e Farmácia, Prof. Dr. Roberto Carlos Malta; a coordenadora de Enfermagem, Profa. Ma. Rosana Duran; a paraninfa de Biomedicina, Profa. Dra. Cátia Rezende; a paraninfa de Enfermagem, Profa. Ma. Sonia Maria Carneiro de Moraes Franco; a paraninfa de Farmácia, Profa. Ma. Selma Bermejo Menecheli Riva; e o corpo docente dos cursos já mencionados.Cátia, ao discursar, relembrou a força dos ex-alunos em superarem o desafio da graduação somado às incertezas da pandemia. “Quais ensinamentos adquirimos com tudo isso? Resiliência, paciência, persistência, gratidão e empatia. Vocês, com todas as dificuldades impostas, conseguiram vencer” declarou.“Parabenizo os formandos, nossos colegas de trabalho a partir de hoje. Desejo que vocês sejam grandes atores das suas trajetórias, mas, sobretudo, que vocês sejam grandes seres humanos. Permaneçam firmes no propósito de alcançarem seus sonhos”, complementou a coordenadora, Rosana Duran.Na ocasião, as alunas Inaê Beatriz Gentile Pavão, de Enfermagem, e Sabryna de Almeida Lima Barros, de Farmácia, também foram consagradas com a Láurea Acadêmica, como honraria pelo excelente desempenho ao longo da graduação.A Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, cumprimentou a todos com carinho e enfatizou o simbolismo da outorga de grau na vida dos egressos. “Este momento é como um rito de passagem, de estudante para profissional. Isso merece uma comemoração muito grande, não há quem não se emocione com esse ‘coroamento’ após anos de trabalho, estudo e muita dedicação. Vocês, da Saúde, são fundamentais para nossa sociedade e a UNIFEV sente orgulho por inseri-los no mercado”, declarou.O Reitor da Unifev, ao encerrar a cerimônia, prestou seus agradecimentos à Diretoria da mantenedora, aos coordenadores, aos docentes, colaboradores, familiares dos discentes e, principalmente, aos formandos, pela confiança.