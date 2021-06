Atrações de música, literatura de cordel e dança serão transmitidas a partir das 13h

publicado em 24/06/2021

Secretaria da Cultura e Turismo irá realizar o último evento "Cultura On-Line" dedicado aos festejos juninos e será apresentado pelo cantor Lucas Pessoa (Foto: Divulgação)

Encerrando o mês de junho, a Secretaria da Cultura e Turismo irá realizar o último evento "Cultura On-Line" dedicado aos festejos juninos e será apresentado pelo cantor Lucas Pessoa. Artistas que tiveram seus projetos contemplados com a Lei Aldir Blanc, convidados e alunos do Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), terão suas atrações de música, literatura de cordel e dança, transmitidas pelo Facebook e YouTube da Prefeitura a partir das 13h de sábado (26) e domingo (27).O Quarteto Pé de Serra, que foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, fará a abertura no sábado, às 13h, com a reexibição do show "Cantando Típico Forró Nordestino" apresentando um repertório nordestino trazendo o melhor do forró com canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner, Gilberto Gil, Falamansa, Alceu Valença, entre outras referências do segmento.Às 14h, a dupla Luckas e Thiago, reapresentará "Clássicos Sertanejos", com músicas tradicionais do sertanejo raiz. "Chalana", de Almir Sater e "Cuitelinho", de Renato Teixeira, integram o repertório.No domingo, a partir das 13h, a Banda Forró Travesso, que também foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, encenará o "Forró Eletrônico". O estilo, que dá nome ao show que será apresentado, é um subgênero do forró tradicional, que surgiu nos anos 90 e que tem como principal característica o uso de teclados arranjadores e sintetizadores e na playlist estão sucessos de Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Xandy Avião, além de músicas autorais, como "Água e óleo" e "Chama no piseiro".Finalizando as apresentações desse dia às 14h, haverá outra reapresentação de "Clássicos Sertanejos", dessa vez com Alexandre Viola e Thalia. Os cantores irão interpretar músicas clássicas como "Pai João", de Tião Carreiro; "Prisioneiro", de Brenno Reis e Marco Viola e "Telefone Mudo", do Trio Parada Dura.Nos dois dias, durante os intervalos entre uma atração e outra, o público poderá acompanhar outras apresentações. No sábado, serão duas atrações, a primeira é "Cordéis de São João", com o ator João Teixeira, apresentando textos de literatura no formato videopoema, preparado pelo NIAC (Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas), projeto da Secretaria da Cultura e Turismo, coordenado por Graziella Fuscaldo e que foi produzido especialmente para o evento, e o outro espetáculo é da Almagêmea Boutique e Escola de Dança, o "Festa Junina", que será exibido tanto nesse dia, quanto no domingo com coreografias típicas dessa época como "Pula fogueira", "Magalenha" "Festa do interior" e "Isso aqui tá bom demais".