Evento foi transmitido ao vivo pela plataforma Teams e pela página da instituição no YouTube

publicado em 02/06/2021

No evento, conduzido pelo reitor da instituição, professor Osvaldo Gastaldon, foram condecorados 15 ex-alunos a bacharéis em Psicologia (Imagem: Divulgação/Unifev)

Na noite da terça-feira (1º), a UNIFEV realizou a cerimônia de Colação de Grau on-line do curso de Psicologia. Simultaneamente, pela plataforma Microsoft Teams e pelo YouTube do Centro Universitário, amigos e familiares puderam acompanhar a solenidade.Na oportunidade, conduzida pelo reitor da instituição, professor Osvaldo Gastaldon, foram condecorados 15 ex-alunos a bacharéis em Psicologia.Após a introdução cerimonial feita por Gastaldon, a professora Carol Godoi Hampariam, paraninfa da turma, declarou, em seu discurso, que os egressos foram verdadeiros atletas das emoções, por superarem as contradições da convivência social e atravessarem uma pandemia juntos.“Ainda que cansados de forma física e mentalmente, com medo, frustação e força, pouco a pouco vocês perceberam que o gol já havia sido feito. Vocês foram guerreiros. Eu os admiro muito pela trajetória que percorreram e pela potência de se manterem no jogo”, enfatizou.Na sequência, o coordenador do curso, professor Pereira Gomes, incentivou a todos sobre as boas experiências que os aguardam em suas vidas profissionais. “Parabenizo a todos e desejo que tenham uma ótima carreira, com muitas realizações. Contem sempre conosco”, disse.Reconhecido com o prêmio da Láurea Acadêmica, o orador da turma, João Paulo Barbin, enfatizou a gratidão pelo suporte recebido do corpo docente, de familiares e amigos ao longo da desafiante jornada. “Não foi fácil, mas seguimos em frente, vencendo nossos medos e aumentando nosso conhecimento rumo ao objetivo de nos tornarmos psicólogos. Acredito que podemos resumir a nossa graduação com essa palavra: superação”, declarou.Ao encerrar a cerimônia, o Reitor homenageou os egressos em nome da Diretoria, Reitoria, Pró-Reitoria, coordenação e do corpo docente da Unifev. “Independentemente de ‘sermos’ Freudianos, Lacanianos ou Junguianos, todos passamos por momentos ímpares na nossa história, por isso agradecemos a todos por terem ficado conosco. Desejo muitas realizações a todos!” concluiu.A Colação está disponível, na íntegra, no