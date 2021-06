O programa vai pagar, de julho a dezembro deste ano R$ 300 por mês

publicado em 30/06/2021

Programa foi anunciado pelo Governo do Estado (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Ainda em sua entrevista à Cidade FM o prefeito Jorge Seba afirmou que seu governo é voltado para o social e destacou, dentre as ações para esse setor, o processo de desfavelamento na região Sul da cidade, que contempla 180 famílias e já está em andamento.

“Busco sempre beneficiar aqueles que mais precisam. Esse é um governo social e que vai deixar a sua marca social. Nós começamos com o desfavelamento, foi uma de nossas primeiras ações e já temos um convênio estabelecido com o Governo do Estado para isso”, disse.

Ainda em relação ao trabalho social, o prefeito destacou as iniciativas do Fundo Social de Solidariedade, como o Prato Solidário, a campanha Aquece Votu e a distribuição de cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social.

“O Prato Solidário já distribuiu mais de R$ 30 mil marmitas para a população que está vulnerável. Muitos perderam os seus empregos e estão sem condição de comprar comida. Esperamos que essa situação passe, mas enquanto essas famílias precisarem de ajuda nós manteremos esse compromisso”, concluiu.

O prefeito garantiu ainda que enviou um ofício para incluir famílias de Votuporanga no programa Vale Gás, do Governo do Estado, assim como a participação de 51 famílias da cidade no programa SP Acolhe, que irá oferecer um auxílio de R$ 300 para famílias que perderam entes queridos em razão da doença.

O programa vai pagar, de julho a dezembro deste ano (seis meses), R$ 300 por mês a famílias que perderam seus arrimos de sustentação – pais, mães, avós ou filhos – para a Covid-19. Em todo o Estado de São Paulo, serão 11 mil famílias de quase 600 municípios paulistas, totalizando um investimento de R$ 20 milhões.