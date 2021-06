Pré-inscrições estarão abertas de 14 a 25 de junho, no site da Prefeitura de Votuporanga

publicado em 11/06/2021

Curso será destinado para educadores, profissionais envolvidos na área, PCD e familiares que possuem PCD (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o CMPcD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) abre pré-inscrições para a capacitação gratuita "ABCD da Pessoa com Deficiência".O curso será destinado para educadores, profissionais envolvidos na área, PCD e familiares que possuem PCD. As vagas remanescentes serão abertas para a população em geral e será na modalidade on-line. Ao todo serão ofertadas 200 vagas, todas gratuitas. O curso será on-line com previsão de início em setembro, com 100 horas/aulas. Haverá entrega de certificado.A presidente do CMPcD, Carla Seba, explicou que no ano passado o Conselho conseguiu a capacitação por meio de emenda parlamentar no valor de R$100 mil do deputado federal General Peternelli (PSL). O município fará a contrapartida no valor de R$6.827,50."O objetivo é capacitar as pessoas envolvidas com PCD com conhecimento para cuidados para a inclusão, acessibilidade, mobilidade, saúde, tecnologias, leis, direitos e deveres, além de estimular o desenvolvimento de habilidades", disse Carla.O aluno receberá capacitação voltada à área da pessoa com deficiência, onde serão abordados os temas direitos fundamentais da pessoa com deficiência, controle social, legislação, financiamentos, promoção e cuidados na qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao atendimento e inclusão, entre outros. Os inscritos que forem contemplados com grau de envolvimento com o público PCD que finalizarem a capacitação, serão contemplados com o curso de libras.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, convida a todos os interessados a fazerem sua pré-inscrição de 14 a 25 de junho pelo link que será disponibilizado no, ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, diretamente no setor de Proteção ao Deficiente. A Secretaria fica na rua São Paulo, n.º 3771, Centro. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.