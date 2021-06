O clima esquentou na sessão de segunda-feira (21) da Câmara Municipal de Votuporanga

As pizzas levadas por Cabo Renato Abdala para a Câmara deram o que falar e o clima esquentou na sessão de segunda-feira (21) (Foto: Assessoria)

O clima esquentou na sessão de segunda-feira (21) da Câmara Municipal de Votuporanga. Revoltados com as falas do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), que disse que o Legislativo é uma patifaria e que os vereadores da cidade não têm valor e sim preço, alguns dos parlamentares subiram o tom contra o colega e Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) chegou a falar para ele renunciar ao seu mandato.O desagravo entre os vereadores começou depois que Abdala levou pizzas para a Câmara em protesto ao arquivamento da sindicância que apurava denúncias de fura-fila da vacina. Depois da manifestação houve desentendimento nos gabinetes e em sua fala ontem o vereador manteve o tom."Estranhei a postura de alguns dos nobres que ficaram revoltados, algumas ameaças surgiram e gostaria de ler aqui uma decisão do STF que fala que vereador não pode ser condenado pelo que fala na Câmara, então faço aqui as minhas escusas à pessoa que vestiu a carapuça", pontuou Abdala durante a sessão.Diante das falas do colega de Casa, Jura também subiu o tom. "Ele tentou se justificar, mas não conseguiu. Ele disse: 'sinto vergonha do momento que estamos passando', vereador, se sente vergonha renuncie ao seu mandato, vamos enfrentar esse debate abertamente. Essa forma que vossa excelência usa para ameaçar vereador é um subterfúgio. Isso me preocupa, me deixa entristecido e esse vereador vai estar encaminhando um procedimento para que oficialmente o vereador Renato se explique, pois chega dessa história de vereador ameaçar vereador", bradou Jura.