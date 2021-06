A obra será executada em parte do quarteirão que compreende as ruas Tietê e Mato Grosso

publicado em 23/06/2021

A Saev Ambiental realiza nesta quinta-feira (24) um serviço de reparo programado para conter um vazamento identificado na tubulação da rede de água na Rua Amazonas. A obra será executada em parte do quarteirão que compreende as ruas Tietê e Mato Grosso.A previsão é de que o serviço seja executado em todo o período da manhã. Portanto, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção no trecho bastante movimentado do centro da cidade.A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança fará o apoio para sinalizar o local, orientar o trânsito e prevenir possíveis intercorrências.